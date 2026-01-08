Știri 8 ianuarie 2026

Persoanele sănătoase care vor să doneze sunt așteptate mâine între orele 7.30 și 13.30, la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge pentru prepararea concentratelor trombocitare necesare pacienților din oncologie și hematologie.

Elevii și preșcolarii au revenit de astăzi la cursuri.

Următoarea vacanță, cea de schi, este programată înaintea Modulului 4, în intervalul 9 februarie – 1 martie, în funcție de fiecare județ.

În județul Constanța, vacanța se va desfășura în perioada 23 – 27 februarie.

Simulările la Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, vor începe pe 16 martie, iar cele pentru Bacalaureat, pe 23 martie.

Toţi medicii care lucrează în spitale sunt obligaţi să ofere servicii medicale şi în ambulatoriul de specialitate, din această lună.

Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta a declarat că măsura a fost luată pentru a scădea presiunea de pe spitale.

Asociația Pacienților Cronici din România critică decizia de tăiere a plății primei zile de concediu medical.

Aceasta solicită, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea bolnavilor cronic și oncologic de la această măsură, o abordare diferențiată bazată pe criterii medicale și sociale și dialog real cu organizațiile de pacienți.

Asociația a mai precizat că dorința de a combate fenomenul concediilor medicale fictive nu trebuie să-i afecteze pe cei mai vulnerabili dintre cetățeni și anume oamenii cu afecțiuni grave.

Programul național “Masă sănătoasă” continuă și în acest an în unitățile de învățământ din țară.

Prin acest program, preșcolarii și elevii beneficiază zilnic de o masă caldă gratuită sau un pachet alimentar.

De astăzi, suma alocată pentru masa zilnică oferită preșcolarilor și elevilor a fost majorată de la 15 la 16,5 lei per beneficiar.

Noile tarife pentru gazele naturale ar putea fi majorate, de la 1 aprilie.

Sunt posibile creșteri de prețuri între 5 și 35%, după cum arată primele oferte afișate de furnizori. Plafonarea facturilor la gaze se menține doar în perioada ianuarie – martie, apoi aceasta se suspendă și se revine la piața liberă.

Guvernul ia în calcul ca, de la 1 aprilie, să fie introduse ajutoare pentru plata facturilor la gaze pentru persoanele cu venituri mici, cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice.

Comisia Europeană a lansat, ieri, cereri pentru o nouă rundă a programului “Descoperă Uniunea Europeană”.

Aceasta pune la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite.

Pe lângă permisul de călătorie, participanţii vor beneficia de un card de reducere pentru activităţi culturale, cazare, transport local, alimente şi alte servicii.