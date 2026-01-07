Știri 7 ianuarie 2026

Conform unei vechi reguli bisericeşti, în ziua imediat următoare unui praznic împărătesc se face pomenirea persoanelor care au avut legătură cu praznicul respectiv, iar în cazul de faţă este vorba despre Sfântul Proroc Ioan, cel care l-a Botezat pe Mântuitorul Hristos în apa Iordanului.Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul şi cel mai mare dintre proorocii Vechiului Testament, deoarece el a fost cel care a proorocit şi mărturisit despre Hristos că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care va mântui întreaga umanitate din robia păcatului.Totodată, Sfântul Ioan este cel care a fost mărturisit de către Dumnezeu ca cel mai mare dintre cei născuţi din femeie, conform Sfintei Evanghelii de la Luca.Acest lucru va fundamenta învăţătura creştină a Bisericii conform căreia Sfântul Ioan este cel care va face legătura între drepţii Vechiului Testament şi sfinţii noului Testament.În iconografia creştină, Sfântul Ioan este reprezentat conform calităţilor sale de Prooroc, Botezător şi Înainte-mergător al Domnului.

Peste două milioane de români poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul.

Din totalul acestora trei sferturi sunt bărbaţi şi un sfert sunt femei.

Numele de Ioan provine din vechiul nume ebraic Iohanan şi se traduce prin expresia „Dumnezeu a avut milă”.

La noi, prima atestare documentară a acestui nume este datată în 1247, când Diploma Cavalerilor Ioaniţi atestă un conducător pe nume Ioan, cneaz al unei formaţiuni de prin nordul Olteniei.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Săptămâna aceasta, se mai poate dona mâine și vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge pentru prepararea concentratelor trombocitare necesare pacienților din oncologie și hematologie.

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de către preşedintele Nicușor Dan.

Românii care contribuie la fondurile de pensii private vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din suma acumulată, într-o singură tranșă.

Restul banilor vor fi plătiți lunar, pe o perioadă de maxim opt ani.

Inițial, legea prevedea o excepție pentru bolnavii de cancer, care ar fi putut retrage întreaga sumă.

Această prevedere a fost însă declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, iar forma finală a actului normativ nu mai permite retragerea integrală a banilor în niciun caz.

Elevii revin de mâine la cursuri.

Următoarea vacanță, cea de schi, este programată înaintea Modulului 4, în intervalul 9 februarie – 1 martie, în funcție de fiecare județ.

În județul Constanța, vacanța se va desfășura în perioada 23 – 27 februarie.

Simulările la Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, vor începe pe 16 martie, iar cele pentru Bacalaureat, pe 23 martie.

Bulgaria a trecut la moneda euro, de la 1 ianuarie.

Timp de o lună, atât leva, cât și euro vor putea fi folosite la plată.

De la 1 februarie, leva va fi retrasă complet din circulație.

După încheierea circulației duble, leva va mai putea fi schimbată în euro gratuit timp de șase luni la bănci și nelimitat la Banca Națională a Bulgariei.