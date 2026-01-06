Știri 6 ianuarie 2026

Numită teologic şi Epifania, Teofania sau Arătarea Domnului, sărbătoarea ne aminteşte de momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a venit la râul Iordan şi a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul.În acel moment s-a auzit din cer glasul lui Dumnezeu-Tatăl, care a mărturisit despre Hristos că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chipul unui porumbel.Totodată şi Sfântul Ioan Botezătorul a mărturisit despre Iisus că este Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii.Astfel, din acel moment, Iisus se arată lumii ca fiind Mesia, Mântuitorul, cel profeţit şi aşteptat de către poporul Israel.Primele menţiuni despre această sărbătoare apar înainte de secolul 3, iar atestarea documentară s-a făcut de către Clement Alexandrinul, în lucrarea Stromata întâi, dar şi în Constituţiile Apostolice, unde Boboteaza este menţionată alături de Naşterea şi Învierea Domnului.Marii cuvântători ai secolelor 4-5 ne-au lăsat predici celebre la Bobotează, iar pe la anul 400 sărbătoarea era ţinută cu mare fast, în această zi fiind interzise reprezentaţiile artistice.Mai târziu, Biserica obişnuia ca botezul catehumenilor să se facă în ziua de Bobotează, fapt ce a atribuit sărbătorii şi denumirea de luminare sau sărbătoarea luminilor.Rânduiala bisericească prevede ca astăzi preoţii să meargă pe malul unei ape şi să oficieze slujba sfinţirii mari a apei, iar credincioşii pot folosi agheasma mare până la Odovania Praznicului de pe 14 ianuarie.Totodată, pentru a sublinia prezenţa Sfintei Treimi în apa Iordanului, preoţii aruncă după slujbă trei cruci în apă.Cu acest prilej, astăzi, de la ora 15.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfințire Mare a apei la debarcaderul din localitatea Ovidiu.

Mâine, Biserica Ortodoxă va cinsti Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Cu acest prilej, în această seară, de la ora 17.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica Sf. Ioan Botezătorul din localitatea Techirghiol.

Mâine, de la ora 7.45, Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la biserica Sf. Ioan Botezătorul din Constanța, zona Carrefour – Brătianu.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Săptămâna aceasta, se mai poate dona joi și vineri între orele 7.30 și 13.30.

Mâine, Centrul este închis, deoarece este zi de sărbătoare legală.

Ministrul Sănătăţii, a anunţat că, în acest an, se va face o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale.

Astfel, ar urma să fie introduse trei tipuri de gărzi – la domiciliu, de monitorizare şi de urgenţă.

Acestea vor fi plătite diferenţiat, în funcţie de responsabilitate şi efort.

Totodată, Alexandru Rogobete a mai precizat că împreună cu sindicatele şi profesioniştii din sănătate analizează posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Cadrul legislativ ar urma să fie creat în primul semestru al acestui an.

Noul registru digital pentru evidența salariaților: REGES Online, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie.

Astfel, vechea platformă Revisal nu mai este operațională, iar tranziția la noul sistem electronic este obligatorie pentru toți angajatorii.

Potrivit Inspecției Muncii, noul registru permite raportarea în timp real, acces securizat online și o mai mare transparență, atât pentru angajatori, cât și pentru salariați, care vor putea verifica mai ușor datele din contracte.

Angajatorii care nu se înscriu în noua platformă până la sfârșitul anului riscă amenzi între 15.000 și 20.000 de lei.

Mai mult de jumătate dintre vârstnicii care trăiesc în orașele din România se simt singuri, iar un sfert dintre ei vorbesc într-o lună cu cel mult o persoană.

Așa arată rezultatele unui studiu realizat de Asociația “Niciodată Singur – Prietenii vârstnicilor”.

O altă concluzie la care au ajuns cei care au realizat acest studiu este că aproape o treime dintre cei care au peste 65 de ani se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială.