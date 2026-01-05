Știri 5 ianuarie 2026

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, de la ora 7.30, Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.Slujba va fi urmată, de la ora 11.00, de tradiționala procesiune de Bobotează, de la catedrală până în Portul Turistic Tomis, unde, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficia slujba de Sfințire Mare a Apei.La sfârșitul acesteia, Ierarhul nostru va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.Apoi, de la ora 15.00, va săvârși slujba de Sfințire Mare a Apei la debarcaderul din localitatea Ovidiu.De la ora 17.00, va oficia slujba Vecerniei la biserica Sf. Ioan Botezătorul din localitatea Techirghiol.Miercuri, de la ora 7.45, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica Sf. Ioan Botezătorul din Constanța, zona Carrefour – Brătianu.

Zilele acestea sunt în vigoare restricții de trafic în zona peninsulară din municipiul Constanța.

Măsura este luată cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei de Bobotează.

Astfel, până mâine, la ora 14.00, este interzisă circulația autovehiculelor pe strada Arhiepiscopiei, între strada Ion Cantacuzino și bulevardul Regina Elisabeta.

De asemenea, mâine, în intervalul orar 06.00 – 15.00, se va restricționa accesul auto pe strada Grigore Tocilescu, la intersecția cu bulevardul Regina Elisabeta și pe strada Constantin Brâncoveanu, la intersecția cu bulevardul Regina Elisabeta.

Autobuzele CT Bus vor avea cap de linie în stația de la Poarta 1.

Constănțenii plătesc de anul acesta taxe și impozite mai mari.

Proiectul, care conține și taxa de 200 de lei pentru șoferii din Constanța, a fost adoptat pe 23 decembrie, anul trecut.

Conform proiectului, impozitul pe clădirile rezidențiale a crescut cu 50 – 80%.

De asemenea, taxa de salubrizare este de 28 de lei de persoană.

Carburanții, țigările și alcoolul s-au scumpit de la 1 ianuarie.

Scumpirea are loc în urma majorării accizelor cu 10%.

De asemenea, fiecare colet cu valoare sub 150 de euro venit din afara Uniunii Europene este taxat, de anul acesta, cu 25 de lei.

Regimul de acordare a concediilor medicale va fi controlat mai strict, de la 1 februarie.

Mecanismul prevede verificarea modului în care concediile sunt acordate și va schimba temporar regulile de plată.

Astfel, angajatorii vor suporta o parte mai mare din cheltuieli, iar prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită deloc.

Cu toate acestea, perioadele cu indemnizații reduse vor conta ca stagiu de asigurare, iar calitatea de asigurat va fi menținută.

Prevederile sunt incluse într-o ordonanță de urgență adoptată recent de executiv.

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie luna aceasta în programul social de finanțare a costurilor școlii de șoferi pentru categoriile B, C sau D.

Finanțarea este asigurată prin programul ‘Permis pentru viitor’, organizat de Fundația pentru Comunitate pe bază de concurs de proiecte.

Cei interesați se pot înscrie online sau pot trimite proiectele prin poștă până la 27 ianuarie.

Formularul de înscriere și alte informații sunt disponibile pe website-ul fundației.