Știri 24 decembrie 2025

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, de la ora 7.45, Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.În cadrul Sfintei Liturghii, Corala bărbătească „Armonia” va susține un concert de colinde.Vineri și sâmbătă, de la ora 8.15, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.Tot sâmbătă, de la ora 20.45, ierarhul nostru va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 7.45, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrala arhiepiscopală.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului și ninsori pentru sudul și sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până vineri la ora 10.00.

Astfel, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din această noapte va ninge.

Totodată, în după amiaza zilei de azi și până mâine seară, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind ninsoarea.

Mâine, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și +2 grade.

Autobuzele CT BUS vor circula conform programului de weekend de mâine până duminică.

Programul va fi același și în intervalul 1 – 4 ianuarie, precum și în zilele de 6 și 7 ianuarie.

Pe 31 decembrie, programul de transport va fi asigurat până la ora 21.00, cu următoarele excepții: autobuzele de pe liniile 2-43, 5-40, 44, 48 și 101 vor circula în intervalul orar 21.00 – 02.00 cu o frecvență de 30 de minute.

În prima zi din noul an, transportul public în comun se va relua de la ora 12.00.

Trei sferturi dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greșită.

Așa arată un sondaj realizat luna aceasta.

Potrivit sondajului, Armata este apreciată pozitiv de 81% dintre respondenţi, biserica de 76%, iar pompierii de 65%.

La polul opus, instituţiile politice şi cele ale justiţiei sunt evaluate preponderent negativ.

Justiţia este apreciată pozitiv de doar 24% dintre respondenţi, Parlamentul de 25%, iar Guvernul şi Curtea Constituţională de câte 26%.

Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la o lege pentru orice motiv, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.

Este o schimbare esențială, decisă recent de CCR, a precizat președintele Nicușor Dan.

Această hotărâre reprezintă o revenire la practica constituțională anterioară anului 2018 și întărește semnificativ poziția președintelui ca garant al respectării legii fundamentale, a mai spus Nicușor Dan.

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru protejarea victimelor violenţei domestice.

Potrivit documentului, ordinul de protecție va fi prelungit automat în cazul persoanelor care au încălcat legea în ultimii cinci ani, iar agresorii vor fi supuși consilierii psihologice obligatorii.

Propunerea legislativă va ajunge la Camera Deputaților pentru votul decizional.