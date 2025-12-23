Știri 23 decembrie 2025

Acțiunea filantropică a avut loc ieri, în prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și cu implicarea parohiilor Adormirea Maicii Domnului I și II și parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan.Activitatea social – filantropicā a persoanelor cu dizabilitāți din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului a început în anul 1993 și este coordonatā de la înființare de către părintele Mihai Jan, parohul bisericii Adormirea Maicii Domnului I din Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Săptămâna aceasta, se mai poate dona mâine, între orele 7.30 și 12.00.

În zilele de 25, 26 decembrie, 1, 2, 6 și 7 ianuarie, Centrul este închis.

Totodată, mâine și pe data de 31 decembrie, numărul de persoane ce vor intra pe procedura de selecție în vederea donării de sânge, va fi de 40 de persoane pe zi.

Impozitul pe clădiri la persoanele fizice va suferi o majorare de 60%, anul viitor, la Constanța.

De asemenea, mijloacele de transport vor fi impozitate în funcție de emisiile de noxe în atmosferă.

Anunțul a fost făcut de directorul SPIT Constanța, Cristina Aldea.

În privința plății taxelor si impozitelor pentru anul 2026 se păstrează cele două termene 31 martie, pentru primul semestru și 30 septembrie, pentru cel de-al doilea semestru, dar și bonificațiile pentru plata integrală a impozitului până la 31 martie 2026.

Românii beau tot mai puține băuturi nealcoolice.

Datele oficiale arată o scădere semnificativă a consumului, în special la apă minerală și sucuri, din cauza creșterii prețurilor și a introducerii, în anul 2024, a taxei pe zahăr.

Fiecare român a consumat, în medie, cu nouă litri mai puține băuturi nealcoolice față de anul anterior, potrivit unui studiu realizat de către Institutul Național de Statistică.

În supermarketuri, o sticlă de suc carbogazos de doi litri costă între 10 și 15 lei.

Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei de la 1 iulie anul viitor.

Documentul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii.

Patronatele au cerut însă, înghețarea salariului minim la nivelul actual, în timp ce sindicatele au solicitat majorarea acestuia de la 1 ianuarie și au avertizat că puterea de cumpărare a salariaților cu venituri mici va continua să fie afectată de inflația ridicată.

Lemnul pentru foc se poate cumpăra din acest an și prin magazinul online al Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor a anunțat că simplifică accesul la această resursă și procesul de achiziție.

Până în prezent, Romsilva a vândut direct populației peste 1,75 de milioane de metri cubi de lemn de foc, iar prețul a fost menținut la nivelul anului 2024, de aproximativ 300 de lei pe metru cub fără TVA.