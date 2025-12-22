Știri 22 decembrie 2025

S-a născut pe 21 decembrie 1596, la Suceava, ca fiu al lui Simion Movilă şi al soţiei sale Marghita.În anul 1633 a fost hirotonit Mitropolit al Kievului, Galiţiei şi a toată Rusia şi tot atunci a pus bazele unui colegiu la Mănăstirea Bratska, din care s-a dezvoltat Academia Duhovnicească de la Kiev.Ca Mitropolit al Bisericii Ortodoxe ucraino-ruse din Polonia, timp de 13 ani, a desfăşurat o intensă activitate bisericească şi culturală, mai ales în domeniul tipăririi de cărţi bisericeşti, unde s-a îngrijit de apariţia a peste 50 de volume.Dintre acestea cea mai importantă este lucrarea Mărturisirea Ortodoxă, tradusă în mai multe limbi şi tipărită în numeroase ediţii, şi care a devenit a treia mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe, după Crez şi Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin.S-a mutat la Domnul pe 22 decembrie 1646 şi a fost înmormântat în biserica mare a Mănăstirii Pecerska.Întreaga avere a folosit-o pentru restaurarea de biserici, înfiinţarea de şcoli şi întreţinerea lor.Pentru meritele sale deosebite, Mitropolitul Petru Movilă al Kievului a fost canonizat de Biserica Ortodoxă din Ucraina în anul 1996.

Astăzi se împlinesc 36 de ani de la revoluţia română din 1989.

Aceasta a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă şi demonstraţii în luna decembrie a anului 1989, care au dus la sfârşitul regimului comunist din România şi la căderea lui Nicolae Ceauşescu.

Demonstraţiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul controversat şi execuţia lui Ceauşescu şi a soţiei sale.

Potrivit datelor oficiale, numărul total al celor decedaţi pe durata revoluţiei a fost de 1142, al răniţilor de 3138, iar al celor reţinuţi se ridica la 760.

Cu această ocazie la cimitirele, monumentele şi troiţele închinate eroilor revoluţiei din întreaga ţară sunt oficiate rugăciuni de pomenire a celor ce şi-au dat viaţa pentru libertate, credinţa şi demnitatea poporului român.

Carburanții se vor scumpi de la 1 ianuarie.

Prețul se va majora cu aproape 30 de bani pe litru.

Astfel, un plin de 50 de litri de benzină va costa cu 14 lei mai mult, iar la 60 de litri, creșterea ajunge la 15 lei.

De asemenea, un plin de 50 de litri de motorină va costa cu 12,5 lei mai mult.

Absolvenții de gimnaziu și de liceu care au obținut media maximă la examenele naționale vor fi recompensați cu sume de bani.

42 de absolvenţi de liceu care au obţinut în acest an media 10 la Bacalaureat vor fi recompensaţi cu câte 5.000 de lei, iar cei 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a care au obţinut nota maximă la Evaluarea Naţională din vară, cu câte 2.000 de lei.

Fondurile au fost alocate în şedinţa de guvern de săptămâna trecută.

Personalul din sănătate va putea cumula și anul viitor pensia cu salariul.

Anunțul a fost făcut de ministrul Alexandru Rogobete.

Acesta a mai spus că vor putea fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

El a adăugat că sistemul se va deschide și mai mult pentru medicii români din diaspora, mai ales că tot mai mulți specialiști își doresc să revină în țară, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne.

Comisia Europeană a prezentat un plan pentru combaterea bolilor cardiovasculare.

Documentul lansat la Strassburg, în plenul Parlamentului European, urmărește prevenția, diagnosticarea precoce și tratamentul bolilor cardiovasculare cu accent pe grupele vulnerabile.

De asemenea, sunt prevăzute politici pentru limitarea consumului de tutun și alcool, recomandări pentru vaccinarea împotriva infecțiilor respiratorii și integrarea inteligenței artificiale în asistență medicală.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Uniunea Europeană, a atras atenția vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Clasa de risc seismic a fiecărui imobil va fi înscrisă în cartea funciară.

Se asigură în acest fel informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe, informează Ministerul Dezvoltării.

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență cu măsuri pentru accelerarea intervenților, prevenirea riscurilor și sprijinirea cetățenilor în situații de urgență.

În prezent sunt semnate peste 340 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică în valoare de cinci miliarde de lei.