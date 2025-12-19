Știri 19 decembrie 2025

Primul este unul caritabil și se va desfășura mâine, de la ora 16.00, la biserica “Sf. Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” din localitatea Agigea.Fondurile colectate vor fi direcționate către lucrările și proiectele acestei biserici.Cel de-al doilea concert va avea loc duminică, de la ora 18.00, la parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” I din Constanța.

Zilele acestea se împlinesc 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.

Cu acest prilej, mâine, duminică și luni vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român, potrivit unui comunicat al Patriarhiei.

Slujba de pomenire pentru eroii Revoluției va fi săvârșită inclusiv în Catedrala Patriarhală, precum și în toate bisericile parohiale și lăcașurile de cult ale mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române, luni, 22 decembrie.

Programul naţional „Masă sănătoasă” va continua şi în anul 2026, din 8 ianuarie.

Aşa prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei.

Finanțarea, în limita sumei de 1,53 miliarde de lei, va fi asigurată de la bugetul de stat, iar valoarea zilnică per beneficiar a fost limitată în anii anteriori la 15 lei.

Programul „Masă sănătoasă” are scopul de a sprijini preșcolarii și elevii din medii defavorizate și de a reduce riscul abandonului școlar.

Meteorologii anunță că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, în zilele de Crăciun.

O răcire mai accentuată este așteptată după sărbători, când temperaturile vor coborî sub mediile obișnuite pentru începutul lunii ianuarie.

Până atunci, temperaturile vor rămâne peste medie, mai ales în zonele de deal.

În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea ca acestea să apară va fi mai ridicată după Crăciun, în special în regiunile din jumătatea de nord a țării.

Primăria Constanța a început lucrările de reparații a acoperișurilor pavilioanelor destinate persoanelor vârstnice din oraș.

Conform Primăriei, la aceste pavilioane nu s-au efectuat lucrări de reparații ale acoperișurilor de mai bine de 18 ani, iar deteriorările sunt vizibile, mai ales în timpul precipitațiilor.

La acest moment, lucrările de la pavilionul situat în incinta parcului de la Gară s-au finalizat și a intrat în reabilitare și pavilionul situat în piațeta Badea Cârțan, iar intervențiile vor continua și în celelalte locații.

Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026.

Reprezentanții coaliției de guvernare, s-au reunit ieri la Palatul Victoria și au ajuns la un acord în acest sens.

În ceea ce privește pachetul de reformă a administrației, s-a decis reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază.

De asemenea, tot cu 10% se vor reduce subvențiile încasate de partidele politice și suma forfetară care este încasată de senatori și deputați.

Senatul a adoptat proiectul de lege privind voluntariatul militar.

Acesta instituie cadrul legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, de către cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de soldat sau gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naţionale.

Astfel, tinerii între 18 și 35 de ani pot face stagiu militar voluntar, fără reintroducerea serviciului obligatoriu.