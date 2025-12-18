Știri 18 decembrie 2025

S-a născut pe moşia mănăstirii Sfântului Nicolae din Rădăuţi, pe la începutul secolului al XV-lea, cu numele de Dumitru.A îndrăgit din copilărie viaţa bisericească şi ostenelile ascetice, iar după o perioadă de ucenicie, a îmbrăcat haina monahală, şi a primit numele de David.A fost hirotonit preot şi a devenit duhovnic iscusit, dar pentru că nu mai avea linişte din cauza celor ce îi cereau neîncetat ajutorul, s-a retras în mănăstirea Sfântul Lavrentie de lângă satul Vicovu de Sus.Apoi a devenit pustnic şi a primit numele de schimnicie de Daniil.În anul 1451, Sfântul Daniil a devenit duhovnicul lui Ştefan cel Mare, pe care l-a încurajat să lupte pentru apărarea creştinătăţii, dar l-a îndrumat şi spre ctitorirea de lăcaşuri de cult.A fost înzestrat cu mari haruri şi socotit sfânt încă din timpul vieţii.S-a mutat la Domnul în anul 1496, iar în anul 1992 a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.

După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

Zilele acestea se împlinesc 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.

Cu acest prilej, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român, potrivit unui comunicat al Patriarhiei.

Slujba de pomenire pentru eroii Revoluției va fi săvârșită inclusiv în Catedrala Patriarhală, precum și în toate bisericile parohiale și lăcașurile de cult ale mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române, luni, 22 decembrie.

Astăzi este Ziua Minorităţilor Naţionale.

18 decembrie a fost declarată Ziua Minorităţilor Naţionale din România, prin Hotărâre de Guvern, în anul 1992.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase ca document internaţional ce oferă o garanţie a drepturilor minorităţilor în general.

Corala Ortodoxă Armonia va susține două concerte de colinde în acest weekend.

Primul este unul caritabil și se va desfășura sâmbătă, de la ora 16.00, la biserica “Sf. Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” din localitatea Agigea.

Fondurile colectate vor fi direcționate către lucrările și proiectele acestei biserici.

Cel de-al doilea concert va avea loc duminică, de la ora 18.00, la parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” I din Constanța.

Protestele angajaților companiei CT BUS continuă și astăzi.

Astfel, niciun autobuz nu circulă nici în cursul zilei de azi.

Autoritățile locale și CT BUS fac apel la angajați pentru soluționarea rapidă a conflictului, iar constănțenii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale privind reluarea circulației autobuzelor.

Traficul rutier pe podul Giurgiu – Ruse a fost reluat în ambele sensuri, de astăzi.

Măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Lucrările vor fi reluate din 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.