Știri 17 decembrie 2025

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.Mâine, de la ora 6.30, va oficia Sfânta Liturghie, iar de la ora 21.40, Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală, din Constanța.

Corala Ortodoxă Armonia va susține două concerte de colinde în acest weekend.

Primul este unul caritabil și se va desfășura sâmbătă, de la ora 16.00, la biserica “Sf. Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” din localitatea Agigea.

Fondurile colectate vor fi direcționate către lucrările și proiectele acestei biserici.

Cel de-al doilea concert va avea loc duminică, de la ora 18.00, la parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” I din Constanța.

Zilele acestea se împlinesc 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.

Cu acest prilej, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român, potrivit unui comunicat al Patriarhiei.

Slujba de pomenire pentru eroii Revoluției va fi săvârșită inclusiv în Catedrala Patriarhală, precum și în toate bisericile parohiale și lăcașurile de cult ale mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române, luni, 22 decembrie.

2.750.000 de pensionari cu venituri mici vor primi în această lună un sprijin financiar de 400 de lei.

Este vorba despre a doua tranșă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an vârstnicilor cu venituri sub 2.500 de lei.

Autoritățile au afirmat că banii au fost prevăzuți în buget și ar trebui să ajungă în cele din urmă la toți cei care sunt cel mai afectați în această perioadă.

Ţara noastră are una dintre cele mai mari rate ale mortalităţii infantile din Uniunea Europeană.

Organizaţia “Salvaţi Copiii” România a primit solicitări de sprijin de la 35 de maternităţi şi spitale de pediatrie care au nevoie urgentă de aparatură medicală performantă, de lucrări de modernizare şi renovare.

Potrivit organizaţiei, costurile totale depăşesc 3.000.000 de euro, iar o parte a investiţiei poate fi acoperită prin redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit realizat de companii către “Salvaţi Copiii” România.

Prețul gazelor naturale va crește cu aproximativ 5%.

Un ordin al ANRE prevede că, de la 1 aprilie 2026, prețul gazelor naturale plătit de populație nu va mai fi plafonat.

În acest moment, prețul final din factură este de 0,31 lei/kilowați pe oră, așa cum a fost plafonat în anul 2022.

Până pe data de 2 martie a anului viitor, furnizorii trebuie să își informeze clienții că, de la 1 aprilie, vor plăti prețul prevăzut în contractul pe care îl vor putea negocia direct.