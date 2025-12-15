Știri 15 decembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.Miercuri, va sluji la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini, județul Suceava, unde va săvârși Sfânta Liturghie dimineață, iar seara, Taina Sfântului Maslu.

Primăria Constanța continuă să achiziționeze autobuze electrice.

Este vorba despre două proiecte în acest sens, între care unul cu fonduri europene, care prevede cumpărarea a 15 autobuze electrice.

Alte 10 vor fi achiziționate într-un nou proiect cu fonduri europene în care este prevăzută și înlocuirea vechiului depou de tramvaie cu un garaj pentru autobuzele electrice.

Ambele proiecte au fost adoptate de consilierii locali.

Noul mers al trenurilor a intrat, ieri, în vigoare.

Acesta va fi valabil până pe 12 decembrie anul viitor, anunță CFR Călători.

Totodată, biletele de tren s-au scumpit, iar majorarea este de aproximativ 10%, aproape cât este și inflația.

Astfel, o călătorie cu trenul Interregio, la clasa a II-a, pe ruta Constanța – București costă 92 de lei, iar la Intercity, 105 lei, față de mai puțin de 90 de lei, cât costa până ieri.

400 de camere video cu radar prin sistemul e-Sigur vor fi montate de către CNAIR.

Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile.

Noul sistem va permite monitorizarea vitezei și recunoașterea automată a plăcuțelor de înmatriculare, verificarea deținerii rovinietei, procesarea automată a datelor și a abaterilor de la conduita rutieră.

Noi benzi unice de circulație pentru transportul public vor fi amenajate pe bulevardul 1 Mai.

Săptămâna aceasta, se va interveni pe tronsonul cuprins între străzile Prelungirea Traian și Caraiman, pe partea cu Stadionul Portul.

Lucrările fac parte din proiectele de mobilitate urbană finanțate prin Programul Operațional Regional.

Traficul rutier pe podul Giurgiu – Ruse va fi reluat în ambele sensuri, de joi.

Măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Până joi, circulaţia este dirijată alternativ, cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfăşurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate din 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.

Doar patru din zece angajați din România au folosit inteligența artificială în ultimul an.

Datele apar într-un studiu recent care plasează țara noastră pe ultimele locuri atunci când vine vorba de integrarea noilor tehnologii la muncă.

Până în prezent, doar 44% dintre angajații români spun că au folosit AI-ul în ultimul an, în timp ce rata medie în alte țări este de 57%.