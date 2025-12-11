Știri 11 decembrie 2025

Cu acest prilej, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși de la ora 16.30 slujba Vecerniei la biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din cartierul constănţean Inel II.Apoi de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Mâine de la ora 7.45, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală, urmată de slujba de Te Deum cu ocazia aniversării zilei de naştere a Ierarhului nostru.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se va încheia sâmbătă și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil de Crăciun.

Acesta se află la cea de a XI-a ediție și se va desfășura duminică, de la ora 18.00 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret “Jean Constantin”.

Concertul va fi susținut de Grupul Bizantin “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, dirijat de Pr. Prof. Marian Bostan.

Invitați vor fi Corul de copii “Sfântul Vasile cel Mare”, al Parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, dirijori Pr. Profesor Marian Bostan și Ioana Cristina Andrei, Corul Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria,, din Constanța, dirijor Profesor Marius Eftimie, Pr. Prof. Doctor Dumitru Codruț Scurtu și Emanuel Ion, finalist la concursul “Românii au talent” din anul 2022.

Fondurile colectate în urma evenimentului vor fi folosite pentru ajutorarea unui copil în vârstă de 12 ani diagnosticat cu tripareză spastică asimetrică.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura sâmbătă, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Persoanele care au mai donat sânge pe 18 octombrie 2025 la Năvodari nu pot dona din nou sâmbăta aceasta.

De asemenea, pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială acordă mai devreme banii pentru beneficiile de asistenţă socială, care de obicei se plăteau spre finalul lunii.

Instituţia anunţă că a virat, luni, sumele pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge mâine în conturile bancare, iar plata prin mandat poştal se va face în perioada 18-24 decembrie.

Aproape 90% din totalul gospodăriilor din România au conexiune la reţeaua de internet.

Este o creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de anul trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

La oraş, aproape 93% dintre locuinţe sunt conectate la internet, cu peste 7% peste numărul gospodăriilor din mediul rural.

Conectarea la internet este mai răspândită în regiunea Bucureşti-Ilfov, în timp ce procentele cele mai mici sunt în regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia.

Australia a devenit prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani.

Astfel, a fost blocat accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook.

Noua lege a atras critici din partea marilor companii de tehnologie și a susținătorilor libertății de exprimare, dar a fost salutată de părinți și susținătorii drepturilor copiilor.

Și alte state iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, pe fondul impactului rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor.