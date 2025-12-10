Știri 10 decembrie 2025

Evenimentul se va desfășura mâine, în intervalul orar 14:00-19:00, la Centrul Eparhial, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.Training-ul va fi susținut de Părintele Sandu Constantin Nicolae, inspector eparhial și coordonatorul Biroului de catehizare al Episcopiei Slatinei și Romanaților și de profesor Cristina Boruz, formator-metodist în cadrul ISJ Olt.Tema Concursului Național Catehetic din anul 2026 este “Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se va încheia sâmbătă, și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil de Crăciun.

Acesta se află la cea de a XI-a ediție și se va desfășura duminică 14 decembrie, de la ora 18.00 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret “Jean Constantin”.

Concertul va fi susținut de Grupul Bizantin “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, dirijat de Pr. Prof. Marian Bostan.

Invitați vor fi Corul de copii “Sfântul Vasile cel Mare”, al Parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, dirijori Pr. Profesor Marian Bostan și Ioana Cristina Andrei, Corul Colegiului Național de Arte ’’Regina Maria’’ din Constanța, dirijor Profesor Marius Eftimie, Pr. Prof. Doctor Dumitru Codruț Scurtu și Emanuel Ion, finalist la concursul “Românii au talent” din anul 2022.

Fondurile colectate în urma evenimentului vor fi folosite pentru ajutorarea unui copil în vârstă de 12 ani diagnosticat cu tripareză spastică asimetrică.

Astăzi este Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

La această dată, în anul 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, care stipulează că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și cu libertăți fundamentale.

Ulterior, aceasta a fost completată cu: Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenția internațională asupra drepturilor politice și civile, Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și Convenția drepturilor copilului.

Ziua este marcată atât de conferințe și reuniuni politice la nivel înalt cât și de evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura sâmbătă, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Persoanele care au donat sânge pe 18 octombrie 2025 la Năvodari nu pot dona din nou sâmbătă.

De asemenea, pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial drept zi liberă pentru părinţi.

Inițiatorul proiectului spune că este esențial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie.

Acest lucru îl va ajuta să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că este vorba de grădiniţă sau de şcoală, se mai arată în expunerea de motive.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaţilor este decizională.

Salariatele diagnosticate cu endometrioză vor beneficia, lunar, de o zi liberă plătită.

Aceasta se oferă în baza recomandării medicului specialist de obstetrică-ginecologie.

Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă şi se suportă de către angajator.

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege, iar Camera Deputaților este for decizional.