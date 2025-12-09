Știri 9 decembrie 2025

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

Arhiepiscopia Tomisului organizează un training dedicat preoților și profesorilor de religie ce doresc să participe la Concursul Național Catehetic ediția XVIII-a, al Patriarhiei Române.

Evenimentul se va desfășura joia aceasta, în intervalul orar 14:00-19:00, la Centrul Eparhial, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Training-ul va fi susținut de Părintele Sandu Constantin Nicolae, inspector eparhial și coordonatorul Biroului de catehizare al Episcopiei Slatinei și Romanaților și de profesor Cristina Boruz, formator-metodist în cadrul ISJ Olt.

Tema Concursului Național Catehetic din anul 2026 este “Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

ASCOR Constanța organizează prima conferință din Postul Naşterii Domnului.

Tema o constituie “Pildele Domnului – Călăuză spre ieslea Betleemului” și va fi susținută de părintele Andrei Alexandru Bădilă, preot slujitor la Biserica Greacă din Constanța.

Evenimentul se va desfășura astăzi, de la ora 17.00, în Sala Magna a Centrului Eparhial Tomis, cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se va încheia sâmbătă 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil de Crăciun.

Acesta se află la cea de a XI-a ediție și se va desfășura duminică 14 decembrie, de la ora 18.00 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret “Jean Constantin”.

Concertul va fi susținut de Grupul Bizantin “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, dirijat de Pr. Prof. Marian Bostan.

Invitați vor fi Corul de copii “Sfântul Vasile cel Mare”, al Parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, dirijori Pr. Profesor Marian Bostan și Ioana Cristina Andrei, Corul Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria,, din Constanța, dirijor Profesor Marius Eftimie, Pr. Prof. Doctor Dumitru Codruț Scurtu și Emanuel Ion, finalist la concursul “Românii au talent” din anul 2022.

Fondurile colectate în urma evenimentului vor fi folosite pentru ajutorarea unui copil în vârstă de 12 ani diagnosticat cu tripareză spastică asimetrică.

Astăzi este Ziua Internaţională Anticorupţie.

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei a stabilit în anul 2003 ca data de 9 decembrie să fie Ziua Internaţională Anticorupţie.

România s-a alăturat astfel celorlalte state în prevenirea şi combaterea corupţiei, deoarece aceasta are un impact major asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.

Corupţia reprezintă una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa statului de drept în cadrul societăţii contemporane, pentru că subminează instituţiile şi valorile democratice şi atentează la ordinea socială.

Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar.

Potrivit acestuia, tema va fi stabilită diferenţiat: tema obligatorie va avea un nivel mediu de dificultate, iar tema suplimentară va fi facultativă, cu caracter general sau individual-diferenţiată, pentru activităţi de recuperare sau de pregătire pentru performanţă.

La nivelul educaţiei timpurii şi la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

Timpul total alocat la învăţământul primar pentru temele obligatorii va fi de maxim 1 oră.

Pentru toate celelalte niveluri de învăţământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăşi 2 ore, informează Ministerul Educaţiei.

În perioada vacanţelor, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, se mai arată în ordinul ministrului Educaţiei, care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.