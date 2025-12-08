Știri 8 decembrie 2025

Aceasta se va încheia sâmbătă și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil de Crăciun.

Acesta se află la cea de a XI-a ediție și se va desfășura duminică 14 decembrie, de la ora 18.00 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret “Jean Constantin” .

Concertul va fi susținut de Grupul Bizantin “Sfântul Vasile cel Mare”, dirijat de Pr. Prof. Marian Bostan.

Invitați vor fi Corul de copii “Sfântul Vasile cel Mare”, al Parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, dirijori Pr. Profesor Marian Bostan și Ioana Cristina Andrei, Corul Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria,, din Constanța, dirijor Profesor Marius Eftimie, Pr. Prof. Doctor Dumitru Codruț Scurtu și Emanuel Ion, finalist la concursul “Românii au talent” din anul 2022.

Fondurile colectate în urma evenimentului vor fi folosite pentru ajutorarea unui copil în vârstă de 12 ani diagnosticat cu tripareză spastică asimetrică.

Astăzi este Ziua Constituției României.

Prima Constituție de după Revoluția din decembrie 1989, a fost adoptată de Adunarea Constituantă, la 21 noiembrie 1991 și aprobată prin Referendumul național de la 8 decembrie, același an.

După patru ani de la adoptarea Constituției României, parlamentarii au adoptat propunerea legislativă privind proclamarea Zilei Constituției României pentru data de 8 decembrie.

Constituția adoptată în 1991 a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României.

Aceasta a intrat în vigoare la 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial.

Aplicația gratuită „Muzee de la sat” a fost lansată.

Aceasta reunește obiective culturale din Dobrogea, Moldova, Muntenia,Maramureș, Oltenia și Banat și oferă publicului o hartă culturală digitală amplă, care unește patrimoniul rural într-un singur loc.

Proiectul „Muzee de la sat” își propune să aducă în atenția tuturor aceste obiective, printr-o aplicație gratuită și accesibilă, disponibilă în română și engleză.

De asemenea, dispune de tururi virtuale interactive, hartă culturală în timp real și trasee create automat în Google Maps.

România, Grecia și Bulgaria au semnat un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport.

Memorandumul semnalează o hotărâre comună de a accelera modernizarea și interoperabilitatea legăturilor strategice feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare.

Această cooperare va sprijini mobilitatea, fluxurile comerciale, coeziunea economică și securitatea în întreaga regiune.

Activitatea va fi susținută de coordonatorii europeni și de instituțiile UE și se va desfășura la nivel tehnic.

Numărul voucherelor de vacanță emise în primele 10 luni din acest an a scăzut cu aproape 65%, iar decontăriile cu 30%.

Așa reiese din datele centralizate de un tur operator pe baza informațiilor Ministerului de Finanțe.

Reprezentanții industriei turismului avertizează asupra persistenței recesiunii în domeniu și solicită Guvernului măsuri urgente de relansare.

Datele Institutului Național de Statistică în ceea ce privește sosirile turistice, indică menținerea unui trend descendent.

Astfel, în octombrie, sosirile totale au înregistrat o scădere de 2,9% față de octombrie 2024.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare pentru a proteja cetăţenii care cumpără locuinţe aflate în fază de proiect.

Prin noua lege se limitează avansurile la maxim 5% pentru rezervări, 25% pentru structura de rezistenţă şi 20% pentru instalaţii.

În cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare, sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea acestora se sancţionează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri.

Preşedintele Nicuşor Dan precizează că aceste măsuri au drept scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul acestei săptămâni.