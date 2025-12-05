Știri 5 decembrie 2025

Cu acest prilej, astăzi, de la ora 15.45, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei, urmată de Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din cartierul constănțean Coiciu.Preoții vor împărți credincioșilor 250 de pachete cu alimente.Mâine, de la ora 7.00, va oficia Sfânta Liturghie de hram și va sfinți lumânărarul bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna 23 August.De la ora 16.30, Ierarhul Tomisului va oficia slujba de sfințire a noii catapetesme a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Muceniță Filofteia”, din localitatea Topraisar, urmată de Taina Sfântului Maslu.Apoi, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă Română o va cinsti pe Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș.Astfel, de la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Ierarhi Nicolae și Bretanion” de lângă localitatea 23 August.Apoi, de la ora 17.00, Ierarhul nostru va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfânta Filofteia” din Constanța.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Astăzi este Ziua Internațională a Voluntariatului.

În anul 1985, Naţiunile Unite au desemnat data de 5 decembrie ca Ziua internaţională a Voluntarului.

Această zi este dedicată eforturilor celor care au adus o contribuţie importantă societăţii prin oferirea timpului lor ca voluntari.

Ziua de 5 decembrie este sărbătorită şi în România din anul 2000.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Persoanele sănătoase sunt așteptate să doneze, de luni până vineri între orele 7.30 – 13.30, la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga nr. 85.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupa A, care se menține în topul solicitărilor spitalelor din județ.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări temporare ale vântului, pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 22.00.

Astfel, astăzi vântul va avea intensificări în sud, centru și est, iar mâine îndeosebi în sud-est.

Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Ministerul Sănătăţii anunţă trei Registre naţionale de screening pentru cancer.

Acesta a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a trei Registre naţionale de screening pentru cancerul de col uterin, colorectal şi de sân.

Proiectul prevede că datele cu caracter personal înregistrate în Registru sunt stocate pe durata de viaţă a persoanei, iar acestea reprezintă informaţii de interes pentru sănătatea publică.

Fondurile necesare pentru această aplicaţie se asigură prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Persoanele asigurate, dar și cele neasigurate care prezintă semne sau simptome de boală, beneficiază gratuit de testare pentru virusul hepatic de tip B și C.

Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecțiilor către alte persoane, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

În același timp, testarea pentru virusul HIV, care provoacă SIDA, este gratuită pentru gravide și este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Testele se fac pe baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie sau de cel specialist, mai precizează Ministerul Sănătății.