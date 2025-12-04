Știri 4 decembrie 2025

Aceasta era din cetatea Heliopolis și a trăit în vremea împăratului Maximian, în secolele 3-4.Varvara credea în Hristos, iar când a aflat tatăl său, Dioscor care era păgân, a vrut să o omoare.Însă fata a reuşit să fugă în munţi și a scăpat după ce o stâncă s-a deschis pentru a trece.După multe căutări, Dioscor a găsit-o şi a dat-o pe mâna chinuitorilor.Tot el i-a fost şi călău, astfel că a ucis-o cu sabia sa, iar la scurt timp, Dioscor a fost pedepsit de Dumnezeu, omorât de un trăsnet.Împreună cu Sfânta Varvara a pătimit şi Sfânta Muceniţă Iuliana.Un bărbat credincios cu numele Galentian a luat cinstitele moaşte ale sfintelor muceniţe, le-a dus în cetate şi le-a îngropat, apoi a zidit o biserică, în cinstea lor.

Biserica Ortodoxă îl va cinsti sâmbătă pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși astăzi, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Năvodari.

De la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Persoanele sănătoase sunt așteptate să doneze, de luni până vineri între orele 7.30 – 13.30, la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga nr. 85.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupa A, care se menține în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Stația CT BUS Capitol a fost relocată.

Potrivit companiei, stația Capitol, de pe str. Mircea cel Bătrân, a fost mutată aproximativ 50 de metri, între str. Munteniei și bd. Mamaia.

Astfel, de astăzi, autobuzele de pe liniile 42, 2-43, 43M și 43C vor opri în noua locație.

Persoanele înregistrate în programul RESPECT ale căror carduri au fost alimentate luna trecută, nu mai trebuie să depună cereri-declarație pentru anul 2026.

Astfel, acestea vor fi înscrise automat pentru anul următor.

Ghidul de utilizare al platformei de creare a contului și de adăugare online a cererilor-declarații pentru înscrierea în Programul „RESPECT” poate fi accesat pe site-ul D.G.A.S. Constanța.

Senatul a adoptat tacit amenzi pentru comportamente agresive în instituții.

Astfel, proiectul de lege prevede amenzi de la 5.000 până la 20.000 de lei pentru comportamente lipsite de respect, provocatoare sau agresive, în relațiile cu instituții publice și angajații acestora.

De asemenea, proiectul mai prevede că persoanele care solicită verbal informații publice au obligația de a respecta programul stabilit.

Documentul va fi transmis la Camera Deputaților care este for decizional în acest caz.