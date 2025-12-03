Știri 3 decembrie 2025

Acesta s-a născut în anul 1730 în satul Săliştea Sibiului, şi încă din tinereţe a dorit viaţa monahală.Din cauza persecuţiilor contra ortodoxiei din Transilvania, în anul 1750 a plecat la Muntele Athos, la Mânăstirea Vatoped, unde a devenit preot şi ucenic al Sfântului Paisie Velicicovski.În anul 1763 s-a întors în Moldova, unde a vieţuit pe rând la mânăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ.În anul 1781, mitropolitul Grigorie al 2-lea al Ţării Româneşti l-a chemat pe Cuviosul Gheorghe ca stareţ al Mânăstirii Cernica, pentru a revigora viaţa monahală de aici după tipicul Sfântului munte Athos.Datorită realizărilor deosebite de la Cernica, Cuviosul Gheorghe a primit mai târziu şi stăreţia mânăstirii Căldăruşani.Astfel, a păstorit cele două mânăstiri până la mutarea sa la Domnul din data de 3 decembrie a anului 1806 şi a fost înhumat la Mânăstirea Cernica.În anul 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea cuviosului stareţ Gheorghe de la Cernica.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Astăzi este Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.

Aceasta a fost stabilită de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1992 şi reprezintă un prilej de a reafirma rolul important pe care aceste persoane îl au în societate şi în comunitate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în prezent, peste un miliard de oameni, adică 15% din populația lumii trăiesc cu anumite forme de dizabilitate.

80% dintre aceștia provin din țările în curs de dezvoltare, iar 50% nu au acces la sistemul de îngrijire medicală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Persoanele sănătoase sunt așteptate să doneze, de luni până vineri între orele 7.30 – 13.30, la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga nr. 85.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupa A, care se menține în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% față de anul trecut pe fondul folosirii inteligenței artificiale pentru falsificarea identității sau crearea de imagini și înregistrări trucate.

Potrivit datelor citate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, ponderea fraudelor sofisticate a urcat de la 10% la 28% într-un singur an, ceea ce a semnalat o migrare de la atacuri simple la opțiuni de precizie.

Cele mai frecvente metode rămân mesajele înșelătoare trimise pentru a obține date personale, însă, tot mai multe fraude apar și în urma breșelor la furnizori ori prin identități inventate digital.

Circulaţia pe podul Giurgiu- Ruse se va desfăşura fără restricţii, în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou.

Măsura temporară urmăreşte fluidizarea traficului intens din zilele libere şi să prevină formarea cozilor la punctul de frontieră.

Restricţiile impuse din cauza reparaţiei podului vor fi ridicate între 18 decembrie 2025 şi 4 ianuarie 2026, timp în care vehiculele vor putea folosi ambele benzi.

Populaţia României trece printr-un proces accentuat de îmbătrânire.

În iulie 2025, numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani a depăşit cu 35% numărul copiilor sub 14 ani, potrivit unor studii.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut din ianuarie 2024 până pe 1 ianuarie 2025, iar proiecţiile demografice arată că populaţia cu vârsta de peste 55 ani va continua să crească în următorii ani.