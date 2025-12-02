Știri 2 decembrie 2025

Cuviosul Paisie s-a născut pe 20 iunie 1897 în satul Stroiești, județul Botoșani și a primit la botez numele de Petru.În anul 1921 a intrat în obștea Schitului Cozancea – Botoșani, iar un an mai târziu a fost tuns în monahism cu numele de Paisie.În anul 1948 s-a retras la Mănăstirea Sihăstria.Între anii 1949-1953 a viețuit la Mănăstirea Slatina-Suceava, iar din 1954 a revenit la Sihăstria.În perioada 1972-1984, Cuviosul Paisie s-a nevoit la Schitul Sihla, iar ultimii ani în chilia sa de la Sihăstria.A trecut la cele veșnice pe 18 octombrie 1990.Cuviosul Ilie Cleopa s-a născut în comuna Suliţa, judeţul Botoşani, la 10 aprilie, în anul 1912 cu numele de mirean Constantin.A intrat în viaţa monahală în anul 1929, la vârsta de 17 ani la schitul Sihăstria.A fost tuns în monahism pe 2 august 1937, şi a primit numele Cleopa.Din cauza regimului politic comunist s-a retras de mai multe ori în munţi, urmărit de Securitate.Pe 23 ianuarie 1945 a fost hirotonit ieromonah de către Episcopul Galaction Cordun, iar ulterior a fost numit egumen al Mănăstirii Sihăstria.Cuviosul Ilie Cleopa a povăţuit ca duhovnic la mănăstirea Sihăstria, timp de 34 de ani până la mutarea sa la Domnul.

Astăzi este ultima zi în care credincioșii mai pot vizita Catedrala Națională.

Aceasta a fost redeschisă pentru 3 zile, de duminică, 30 noiembrie, cu prilejul hramului Sfântul Apostol Andrei și Zilei Naționale a României.

Astăzi, Catedrala Mântuirii Neamului poate fi vizitată până la ora 19.00, iar în perioada 3 – 23 decembrie, va fi

din nou închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Persoanele sănătoase sunt așteptate să doneze, de luni până vineri între orele 7.30 – 13.30, la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga nr. 85.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupa A, care se menține în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Lista medicamentelor compensate şi gratuite a fost completată cu încă 40.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, precizează că astfel, costurile unor terapii vor scădea şi vor putea fi trataţi mai mulţi pacienţi.

El a mai spus că, pe lângă medicamentele scumpe inovative care au fost introduse, a intrat o serie de medicamente generice, mult mai ieftine decât cele inovative, cu acelaşi efect terapeutic, astfel încât costul pe multe terapii se va reduce cu aproximativ 30%.

Traficul rutier s-a deschis pe lotul 3 Pietroasele-Buzău de pe Autostrada A7.

Astfel, şoferii pot circula pe autostradă de la Bucureşti la Focşani, pe o distanţă de aproximativ 200 de kilometri.

Până la finalul acestui an se vor mai adăuga 49 de kilometri, între Focşani şi Adjud.

Uniunea Europeană a adoptat noi reguli de protecţie faţă de frauda online.

Acestea obligă băncile şi alţi furnizori de servicii de plată să îşi protejeze mai bine clienţii împotriva fraudei online, a comisioanelor ascunse şi a scurgerilor de date.

Conform noului set de reguli, furnizorii de servicii de plată vor fi răspunzători pentru acoperirea pierderilor clienţilor dacă nu implementează mecanisme adecvate de prevenire a fraudei şi vor fi obligaţi să blocheze tranzacţiile suspecte.