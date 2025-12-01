Știri 1 decembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 6.30.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Astăzi este Ziua Naţională a României.

Potrivit Constituţiei la articolul 12, ziua de 1 decembrie este declarată Ziua Naţională a României.

Această sărbătoare legală a fost instituită în amintirea şi cinstirea zilei de 1 decembrie 1918 când Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi, a adoptat o Rezoluţie care proclamă unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească cu România.

Rezoluţia mai proclamă şi libertatea minorităţilor, libertatea şi egalitatea confesiunilor religioase, întemeierea unui regim democratic precum şi libertatea presei, a opiniilor, a asocierilor şi a întrunirilor.

Mai târziu, Legea Unirii a fost ratificată de către regele Ferdinand I prin Decretul-Lege din 11 decembrie 1918 şi apoi votată în unanimitate de Adunarea Deputaţilor din 29 decembrie 1919.

Astfel, Ziua naţională marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală şi totodată Marea Unire de la Alba Iulia, care, potrivit istoricilor, nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid, ci este fapta istorică a întregii naţiuni române.

Potrivit tradiţiei bisericeşti, de Ziua Naţională a României, în toate catedralele eparhiale, bisericile parohiale, și în mănăstiri se oficiază slujba de Te Deum şi se pomenesc eroii neamului românesc care au înfăptuit unitatea naţională a românilor.

Traseul liniilor 5-40, 2-43, 43C și 43M este deviat și astăzi.

Măsura este luată deoarece, în această perioadă, pe bd. Tomis, tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia şi Ferdinand, sunt organizate mai multe evenimente.

Autobuzele de pe liniile 5-40, 2-43, 43C şi 43M vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic şi Piața Unirii.

De asemenea, toate liniile circulă astăzi în program de weekend.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Persoanele sănătoase sunt așteptate să doneze, de luni până vineri între orele 7.30 – 13.30, la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga nr. 85.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupa A, care se menține în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Guvernul intenţionează să adopte noi măsuri legislative pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti.

Cu sloganul “Gustul românesc”, executivul ar vrea să convingă consumatorii din întreaga Europă de calitatea alimentelor, fructelor şi legumelor românești.

Guvernul are intenţia şi de a adopta Strategia de promovare până în anul 2029 a produselor agroalimentare româneşti, care are scopul de a creşte consumul intern al acestora. Strategia se referă şi la aspectele privitoare la sustenabilitate, siguranţă alimentară şi nutriţie.