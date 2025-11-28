Știri 28 noiembrie 2025

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia în această seară, de la ora 18.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Andrei” din cartierul constănțean Palas.Mâine, de la ora 21.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” a început astăzi.

Aceasta se desfășoară la Mănăstirea Dervent, până pe 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără și altele.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani și este organizată de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Constănțenii sunt invitați la concertul tradițional de colinde, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Acesta poartă titlul “Sunt creștin, deci sunt liber” și se va desfășura duminică, 30 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 17.00.

Concertul va fi susținut de Corala bărbătească ortodoxă Armonia, iar invitați vor fi interpretul Adrian Naidin, părintele Florian Popa și Dan Puric.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, iar intrarea va fi liberă.

ANM a emis o informare meteorologică de precipitații importante cantitativ, intensificări ale vântului și răcire, pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până duminică la ora 20.00.

Astfel, temporar va ploua în aproape toată țara.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

De asemenea, vremea se va răci și în sud-estul țării.

Programul Rabla pentru anul viitor ar putea fi anulat.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat că nu există în prezent un buget alocat.

Prioritate vor avea proiectele PNRR deja începute, precum lucrările de apă, canalizare și centrele de colectare a deșeurilor.

Dacă va fi identificat buget pentru programul Rabla prin Administrația Fondului pentru Mediu, acesta ar putea include condiții noi, a mai spus ministrul Diana Buzoianu.

Camera Deputaţilor a adoptat în calitate de for decizional o serie de măsuri legislative pentru descurajarea faptelor de violenţă domestică.

Astfel, proiectul de lege elimină posibilitatea retragerii plângerii penale, extinde durata ordinului de protecție provizoriu până la decizia instanței și majorează pedepsele pentru agresorii recidiviști.

Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Combaterea și Sancționarea Violenței Domestice, Alina Gorghiu, a precizat că alături de măsuri legislative trebuie asigurate și sume mai mari de bani pentru protejarea victimelor.