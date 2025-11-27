Știri 27 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 9.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Zăpădeni, județul Vaslui.Seara, de la ora 18.00, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Taina Sfântului Maslu, la biserica „Sfântul Andrei” din cartierul constănțean Palas.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” va debuta la sfârșitul acestei săptămâni.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără, iar taxa de participare este de 400 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Evenimentul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Constănțenii sunt invitați la concertul tradițional de colinde, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Acesta poartă titlul “Sunt creștin, deci sunt liber” și se va desfășura duminică, 30 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 17.00.

Concertul va fi susținut de Corala bărbătească ortodoxă Armonia, iar invitați vor fi interpretul Adrian Naidin, părintele Florian Popa și Dan Puric.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, iar intrarea va fi liberă.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire, pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până duminică la ora 20.00.

Astfel, precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări în vestul și estul țării, iar din această noapte în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h.

De asemenea, vremea se va răci semnificativ în toată țara.

De anul viitor, bebelușii vor putea fi analizați în maternități pentru 18 biomarkeri, în loc de trei, cum este în prezent.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății.

Astfel, părinții bebelușilor află dacă nou-născutul suferă de diverse afecțiuni genetice sau metabolice.

În acest context, medicii ar putea să trateze la timp afecțiunile, înainte să se agraveze.

Guvernul va finanța și alte trei programe naționale importante de prevenție, care vor fi disponibile până la începutul primului trimestru al anului viitor.

Este vorba despre programele de screening pentru cancerul de sân, cancerul cervical și HIV – SIDA.

Primăria Constanța anunță o serie de restricții de circulație pe Bulevardul Tomis și în zonele învecinate, de 1 decembrie.

Pentru buna desfășurare a evenimentelor de Ziua Naţională, circulația rutieră pe B-dul Tomis (tronsonul cuprins între B-dul Mamaia și str. Traian) va fi închisă între orele 06.00 – 14.00, iar parcările din zonă vor fi restricționate.

Traficul pe str. Traian va fi oprit temporar între orele 11.30 – 12.30.

De asemenea, autobuzele CT BUS care circulă pe B-dul Tomis vor fi deviate pe str. Răscoalei din 1907, iar cele din zona Ferdinand – Traian – Termele Romane vor utiliza stațiile temporare amenajate.