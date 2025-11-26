Știri 26 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.Mâine noapte, de la ora 21.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală din Constanța.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” va debuta la sfârșitul acestei săptămâni.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără, iar taxa de participare este 400 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Evenimentul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Constănțenii sunt invitați la concertul tradițional de colinde, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Acesta poartă titlul “Sunt creștin, deci sunt liber” și se va desfășura duminică, 30 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 17.00.

Concertul va fi susținut de Corala bărbătească ortodoxă Armonia, iar invitați vor fi interpretul Adrian Naidin, părintele Florian Popa și Dan Puric.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, iar intrarea va fi liberă.

Câinii sănătoşi nu vor mai putea fi eutanasiați după 14 zile de stat în adăpost.

O nouă lege depusă în parlament îşi propune să modifice ordonanţa care gestionează câinii fără stăpân.

Demersul a fost însoţit şi de o petiţie semnată de peste 200 de mii de persoane.

Noua strategie ar trebui să plece de la sterilizarea obligatorie şi sancţionarea celor care îi abandonează pe domeniul public.

Un femicid are loc la fiecare 10 minute, la nivel mondial.

Cel mai recent raport al ONU privind femicidele – situațiile de ucidere a unei femei din cauza genului său, arată că aproximativ 83.000 de femei au fost ucise în mod deliberat la nivel mondial în anul 2024.

În aproximativ 60% din aceste cazuri, făptașul a fost un membru al familiei sau un partener.

Conform datelor ONU, femicidele sunt deosebit de frecvente în regiunea africană, urmată de regiunea asiatică, America și Europa.

Pacienții asigurați vor putea cumpăra noile medicamente incluse pe lista de compensate de la 1 decembrie.

Ministerul Sănătății a anunțat că lista de compensate a fost actualizată prin includerea a 41 de noi medicamente.

Printre acestea se află medicamente pentru tratarea pacienților cu boli neurologice, endocrine și afecțiuni oncologice.

De asemenea, pe noua listă au fost introduse zeci de medicamente inovative pentru tratarea pacienților care au fost diagnosticați cu boli neurologice – inclusiv epilepsie la copii –boli endocrine, pneumologice și reumatologice.