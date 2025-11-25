Știri 25 noiembrie 2025

Aceasta s-a născut în anul 294 într-o familie nobilă unde a primit o educaţie aleasă.S-a convertit la creştinism, motiv pentru care a fost arestată şi dusă la judecată înaintea autorităţilor romane, pe vremea împăraţilor prigonitori Diocleţian şi Maximian.Datorită înţelepciunii de care a dat dovadă, a reuşit să demonstreze superioritatea credinţei creştine împotriva filosofiei păgâne greceşti și a reuşit să convertească la Hristos pe mulţi învăţaţi ai timpului.Pentru aceasta, a fost chinuită cu cruzime şi, în cele din urmă, a fost condamnată la tăierea capului.Sfintele sale moaşte se află în mânăstirea închinată ei, de pe Muntele Sinai, din Egipt.Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, de la ora 16.00, slujba Vecerniei, urmată de Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfânta Ecaterina” din localitatea Tuzla.

Mâine, în Biserica Ortodoxă este cinstit Sfântul Stelian Paflagonul.

Astfel, de la ora 7.30, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Stelian” din localitatea Săcele.

Apoi, de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitatea constănțeană Dorobanțu.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” va debuta la sfârșitul acestei săptămâni.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără, iar taxa de participare este 400 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Evenimentul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Constănțenii sunt invitați la concertul tradițional de colinde, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Acesta poartă titlul “Sunt creștin, deci sunt liber” și se va desfășura duminică, 30 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 17.00.

Concertul va fi susținut de Corala bărbătească ortodoxă Armonia, iar invitați vor fi interpretul Adrian Naidin, părintele Florian Popa și Dan Puric.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, iar intrarea va fi liberă.

Astăzi este Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

În anul 1999, Adunarea Generală a ONU a proclamat ziua de 25 noiembrie ca zi a luptei împotriva violenţei asupra femeilor.

Zilnic, în întreaga lume, femeia este victimă a violenţei atât fizice cât şi psihice sub diferite forme de la agresiune verbală şi violenţă domestică şi până la mutilare şi tortură.

Cu această ocazie, la nivel mondial sunt organizate manifestări pentru prevenirea şi stoparea acestui fenomen.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru vestul și sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până mâine dimineață la ora 8.00.

Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din această după-amiază și pe litoral, de 50…55 km/h.

Cutiile de lapte și de suc ar putea fi introduse în Sistemul de Garanție Returnare.

Ministerul Mediului ia în calcul să extindă programul și pentru alte tipuri de ambalaje.

Doar în primele 10 luni ale acestui an, oamenii au distrus 4,5 miliarde de ambalaje, cele mai multe de plastic.

România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la rata de utilizare a materialelor reciclate în produse noi, doar 1,3%.