Știri 24 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.Mâine, Biserica Ortodoxă o va cinsti pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.Cu acest prilej, de la ora 7.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la parohia „Sfânta Ecaterina” din cartierul Tomis Plus – Boreal.Tot mâine, de la ora 16.00, va oficia slujba Vecerniei, urmată de Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfânta Ecaterina” din localitatea Tuzla.Miercuri, în Biserica Ortodoxă este cinstit Sfântul Stelian Paflagonul.Astfel, de la ora 7.30, ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Stelian” din localitatea Săcele.Apoi, de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitatea constănțeană Dorobanțu.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” va debuta la sfârșitul acestei săptămâni.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără, iar taxa de participare este 400 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Evenimentul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Constănțenii sunt invitați la concertul tradițional de colinde, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei.

Acesta poartă titlul “Sunt creștin, deci sunt liber” și se va desfășura duminică, 30 noiembrie, la Casa de Cultură din Constanța, de la ora 17.00.

Concertul va fi susținut de Corala bărbătească ortodoxă Armonia, iar invitați vor fi interpretul Adrian Naidin, părintele Florian Popa și Dan Puric.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, iar intrarea va fi liberă.

Spitalele din România vor fi reclasificate.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Încadrarea în categorii a unităţilor medicale se va face, în principal, în funcţie de complexitatea cazurilor pe care le pot trata şi de procedurile pe care le pot asigura, şi nu doar după numărul de paturi.

Proiectul este în lucru la Ministerul Sănătăţii şi nu presupune desfiinţarea de unităţi medicale, a precizat Alexandru Rogobete.

Tăierile ilegale de arbori din orașe ar putea deveni infracțiuni.

Ministerul Mediului a publicat în transparenţă decizională un proiect de Ordonanţă de urgenţă în acest sens.

Acesta prevede că tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a vegetaţiei forestiere de pe spaţiile verzi cu suprafeţe de peste 500 de mp va constitui infracţiune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, indiferent dacă terenul se află în domeniul public sau privat.

Măsura vine în urma numeroaselor cazuri în care legislaţia actuală nu a permis sancţionarea adecvată a intervenţiilor abuzive asupra arborilor, în special în parcurile şi zonele verzi ale oraşelor mari.

Noile reguli pentru cumulul pensiei cu salariul presupun tăieri de 85% la pensiile speciale.

Proiectul de lege a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Muncii.

Potrivit documentului, limitarea pensiei la 15% în cazul cumulului cu salariul va viza doar pensiile necontributive.

Astfel, persoanele beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv de o pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că măsura nu se va aplica în educație și sănătate.