Știri 21 noiembrie 2025

Această sărbătoare ne aduce aminte de momentul în care Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana au adus la Templul lui Solomon din Ierusalim pe fiica lor, Fecioara Maria, în vârstă de trei ani.În acest fel, Sfinţii Părinţi au împlinit făgăduinţa făcută lui Dumnezeu că dacă vor avea un copil îl vor dărui spre slujire lui Dumnezeu.Fecioara Maria a rămas la Templu până la vârsta de 15 ani, când a fost logodită cu dreptul Iosif.Sărbătoarea, denumită popular şi VOVIDENIA sau OVIDENIA a fost instituită în amintirea sfinţirii unei biserici din Ierusalim de către patriarhul Iustinian, biserică ce era închinată momentului aducerii la Templu a Sfintei Fecioare.Primul hram al acestei biserici s-a serbat la data de 21 noiembrie a anului 543, iar de atunci această sărbătoare se prăznuieşte întotdeauna pe 21 noiembrie.Ea a fost generalizată în tot Orientul înainte de secolul 7, iar în Apusul creştin în perioada secolelor 15-16.Pentru bucuria acestei sărbători, Biserica a hotărât astăzi dezlegare la peşte.Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia mâine, de la ora 7.30, Sfânta Liturghie la mănăstirea Capidava care își serbează hramul paraclisului.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia Acatistul Învierii Domnului, de la ora 21.00.

Duminică, de la ora 7.30, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Colilia, așezământ monahal cu hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului, iar de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Mangalia.

Luni, Arhiepiscopul Tomisului va sluji la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.

Astfel, de la ora 8.00, va săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a șaptea ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Astăzi este Ziua Mondială a Televiziunii.

Aceasta marchează data la care, în anul 1996, a avut loc, sub egida Naţiunilor Unite, primul Forum Mondial al Televiziunii.

Prin programele variate pe care le oferă, de la cele culturale sau ştiinţifice până la cele de divertisment, televiziunea ne informează, educă şi distrează.

ONU încurajează ca misiunea posturilor tv să fie una paşnică, de promovare a valorilor democratice.

Cu o istorie de peste un secol la nivel mondial, în România televiziunea a început să emită alb-negru în ultima zi a anului 1956.

Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale.

Este vorba despre creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto.

De asemenea, se introduce și taxa de 25 de lei, pentru pachetele din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro, cum ar fi cele de pe Temu, Shein sau Trendyol.

Premierul a justificat aceste măsuri prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și a închiderii breșelor fiscale provocate de pierderile din TVA și insolvențele artificiale.

Actul normativ va merge spre promulgare, iar noile taxe ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Biletele de tren se vor scumpi din 14 decembrie.

Anunțul a fost făcut de către directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

Acesta a mai precizat că prețul biletelor se indexează cu aproape 10%, rata inflației, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor.

Tarifele au crescut şi pentru rezervarea locului, care, în prezent, costă șase lei la trenurile InterCity.