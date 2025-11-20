Știri 20 noiembrie 2025

Acesta s-a născut în jurul anului 780, la Irinopolis din Asia Mică, din părinţi ortodocşi devotaţi.S-a nevoit mult cu postul şi rugăciunea, a biruit toate cursele nevăzuţilor diavoli şi s-a învrednicit de darul facerii de minuni şi al înaintevederii.Sfântul Grigorie s-a mutat la Domnul pe 20 noiembrie 842, la Constantinopol.Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul se păstrează întregi la Mănăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă cinsteşte pe Sfântul Mucenic Dasie.

Originar din Durostorum, era soldat creştin în armata romană, cantonat în oraşul Axiopolis lângă Cernavodă, pe malul drept al Dunării.

Numele Dasius este de origine geto-dacică şi înseamnă „miel“.

Pătimirea sa este legată de sărbătoarea păgână Saturnalia, închinată zeului grec Cronos, al timpului, adoptat de romani cu numele Saturn.

Pentru că și-a mărturisit credinţa şi a refuzat să jertfească idolilor, Sfântul Dasie a fost martirizat, într-o zi de vineri, 20 noiembrie, a anului 304.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala Arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

Mâine, Biserica Ortodoxă va prăznui Intrarea în biserică a Maicii Domnului.

Cu acest prilej, de la ora 7.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din cartierul Compozitorilor.

Credincioșii vor putea cinsti moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aduse spre închinare.

Sâmbătă, de la ora 7.30, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Capidava, care își serbează hramul paraclisului.

Tot sâmbătă, de la ora 21.00, Arhiepriscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală, din Constanța.

Astăzi este Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.

În data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

În România, Convenţia a fost ratificată la 28 septembrie 1990 iar prevederile acesteia au stat la baza elaborării Legii cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Această zi are ca scop sensibilizarea opiniei publice asupra dreptului fundamental al copiilor.

Părintele Claudiu Banu, parohul bisericii Sfântul Mina din Constanța a ințiat un nou proiect umanitar, în sprijinul familiilor vulnerabile din județ care au dificultăți în a asigura hrana copiilor.

Intitulat „Alungăm foamea pentru 15.000 de copii”, proiectul se desfășoară până în luna mai 2026 și are ca scop hrănirea tuturor copiilor vulnerabili din zonele sărace ale județului Constanța.

Cei care vor să se implice pot dona alimente neperisabile sau pot participa la realizarea pachetelor și distribuirea lor.

Alimentele pot fi duse la Biserica Sfântul Mina din Constanța sau la Așezământul filantropic „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” din Techirghiol.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” se va desfășura la sfârșitul lunii.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără, iar taxa de participare este 400 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Evenimentul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Cele cinci vaporașe de la intrările în orașul Constanța vor ajunge la fier vechi.

Primăria Municipiului Constanța anunță organizarea unei licitații, pe data de 3 decembrie, pentru deșeurile feroase provenite din casarea navelor maritime.

Cele cinci vaporașe, care au aparținut Poliției de Frontieră, au fost instalate la intrările în oraș, în anul 2003.