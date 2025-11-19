Știri 19 noiembrie 2025

Cu acest prilej, de la ora 8.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Lipnița din județul Constanța, lăcaș de cult care îl are ca unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Mucenic Dasie.Tot mâine, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Vineri dimineață, Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,, din cartierul Compozitorilor.

Astăzi este Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului.

Aceasta a fost instituită în anul 2000, de către o fundație internațională a femeilor cu sediul în Elveția, pentru a mobiliza guvernele şi comunităţile să ia măsuri pentru prevenirea abuzului asupra copiilor.

Abuzul sexual, în special, este o problemă universală şi alarmantă, iar atenţia sporită şi abilităţile de protecţie eficiente, alături de măsurile de prevenire sunt necesare la nivel familial, local, naţional şi internaţional.

ANM a emis pentru astăzi o informare meteorologică de ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori și intensificări ale vântului, valabilă în toată țara.

Astfel, va ploua în Dobrogea, Oltenia și Muntenia, unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp.

La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Vremea va intra într-un proces de răcire cu temperaturi maxime între 4 și 11 grade Celsius.

Beneficiarii permiselor de călătorie gratuită CT BUS, eliberate pentru anul 2025, sunt înscriși automat pentru anul viitor.

Prin urmare, pentru anul 2026 nu vor fi emise noi permise pentru aceștia, transmite Primăria Constanța.

Este vorba despre persoanele în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri, pensionarii cu pensii de până la 2310 lei și persoanele în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

În România sunt 23 de şantiere în derulare sau care se vor deschide pentru construcţia de spitale.

Dintre acestea, opt sunt finanțate prin PNRR, din care trei vor fi date în folosinţă anul acesta.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, mai sunt nouă proiecte care sunt finanţate prin Programul Sănătate.

O altă investiție este cea de care va beneficia Antibiotice Iași pentru a deschide un centru de inovare și o linie de producție pentru medicamente critice, cu o capacitate de 100 milioane de flacoane pe an.

Cei care încalcă un ordin de protecţie vor fi duși automat în fața procurorilor.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că a propus o modificare legislativă în acest sens.

Acesta susține că statisticile oficiale arată că în ultimii ani poliţiştii au salvat nenumărate victime, dar recentele cazuri cu violenţă domestică au arătat că încă mai sunt breşe create de aprecieri subiective greşite privind nivelul de intervenţie şi aplicarea procedurilor.

De la începutul anului, au fost confirmate cel puțin 51 de cazuri de femicid, potrivit datelor centralizate de organizațiile pentru drepturile femeilor.

Trupele de jandarmerie fixate la pază lângă clădiri publice vor fi dislocate și vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă.

Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care a semnat ordinul de punere în aplicare a Noului Concept de Pază al Jandarmeriei Române, ce reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei.

Potrivit ministrului, Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal, iar în locul lor, obiectivele vor fi păzite cu tehnologii digitale.