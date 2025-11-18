Știri 18 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 6.30.Joi, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Mucenic Dasie.Cu acest prilej, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Lipnița din județul Constanța, lăcaș de cult care îl are ca unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Mucenic Dasie.Tot joi, de la ora 21.00, ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Părintele Claudiu Banu, parohul bisericii Sfântul Mina din Constanța a ințiat un nou proiect umanitar, în sprijinul familiilor vulnerabile din județ care au dificultăți în a asigura hrana copiilor.

Intitulat „Alungăm foamea pentru 15.000 de copii”, proiectul se desfășoară până în luna mai 2026 și are ca scop hrănirea tuturor copiilor vulnerabili din zonele sărace ale județului Constanța.

Cei care vor să se implice pot dona alimente neperisabile sau pot participa la realizarea pachetelor și distribuirea lor.

Alimentele pot fi duse la Biserica Sfântul Mina din Constanța sau la Așezământul filantropic „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” din Techirghiol.

Cea de-a IV-a ediție a taberei patriotice „Viitorul meu e pe pământul meu!” se va desfășura la sfârșitul lunii.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Activitățile constau în jocuri tematice, ateliere, pictură pe lemn, cateheze, foc de tabără, iar taxa de participare este 400 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Evenimentul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Ministerul Educației a decis ca elevii care obțin rezultate școlare excepționale să beneficieze de un program special de studiu.

Astfel, elevii cu media 10 pe linie vor putea să finalizeze doi ani de școală într-unul singur.

Programul se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial sau liceal, însă poate fi aplicată o singură dată în fiecare ciclu de învățământ.

Clasele de început de ciclu sunt excluse.

Un nou act normativ adoptat de deputați va aduce o serie de schimbări în activitatea dezvoltatorilor imobiliari.

Astfel, fiecare apartament sau unitate locativă promisă unui cumpărător va fi înscrisă individual în cartea funciară încă din faza de proiect.

Conform proiectului, cumpărătorii vor livra avansul în funcție de stadiul proiectului – 5% pentru taxa de rezervare, 25% – pentru construcția de rezistență și apoi 20% – la finalizarea instalațiilor.

Documentul a fost inițiat pentru a stopa practicile abuzive ale dezvoltatorilor imobiliari.

Amenzile pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor ar putea crește.

Este vorba de o valoare de până la 100 de mii de lei și ar putea dispărea posibilitatea de plată în termen de 15 zile a jumătate din minimul sancțiunii financiare, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul de Interne.

Documentul prevede și termene mai scurte, de cel mult 30 zile, pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu, respectiv cinci zile pentru proiectele pe fonduri europene.

Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei până joi, 20 noiembrie.

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru a beneficia de acest ajutor venitul mediu net trebuie să fie până la 1.386 lei/persoană pentru familie şi până la 2.053 lei pentru persoana singură.