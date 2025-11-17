Știri 17 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 6.30.Joi, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Mucenic Dasie.Cu acest prilej, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Lipnița din județul Constanța, lăcaș de cult care îl are ca unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Mucenic Dasie.Tot joi, de la ora 21.00, ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Astăzi este Ziua Internațională a Studenților.

Aceasta a fost declarată oficial în anul 1941, de către Consiliul Internațional al Studenților, pentru a comemora evenimentele din 1939, desfășurate la Praga.

Încă din anul 1939, ocupanții naziști din Cehoslovacia au suprimat o demonstrație a studenților, în urma căreia nouă studenți au murit, iar peste 1.200 au fost trimiși în lagăre de concentrare.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România îndeamnă studenții la implicare activă în organizații și în structurile academice din comunitatea lor.

Tot astăzi este și Ziua Mondială a Prematurității.

La nivel mondial, în fiecare an se înregistrează 15 milioane de naşteri premature.

Aceasta este cea mai importantă cauză a mortalităţii bebeluşilor iar 75% din aceşti bebeluşi ar putea fi salvaţi cu ajutorul echipamentelor medicale performante.

În România, mor anual, în medie, 1900 de copii mai mici de un an, adică un copil la fiecare 5 ore.

De asemenea, 20% din bebeluşii născuţi la maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa sunt prematuri și doar o treime dintre mame sunt în evidenţa unui doctor, care să le supravegheze sarcina.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a achiziționat un ecograf de ultimă generație, pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

Pacientele beneficiază, astfel, de investigații neinvazive extrem de precise, care contribuie la creșterea șanselor de diagnostic timpuriu și tratament eficient.

Achiziția a fost realizată cu fonduri europene.

Trei capete de linii CT BUS vor fi modernizate.

Deocamdată au început lucrările doar în cazul celui de la Poarta 1, însă Primăria le are în vedere și pe cele de la Cireșica și Pescărie.

Din acest motiv, toneta de bilete CT BUS de la Poarta 1 urmează să fie relocată, în aceeași zonă, dar nu va fi funcțională o perioadă.

În zilele următoare, toți cei care vor să își achiziționeze abonamente trebuie să se deplaseze la alte tonete CT BUS.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede obligativitatea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice.

Asigurarea RCA va fi obligatorie pentru două categorii de trotinete și biciclete electrice.

Este vorba despre vehiculele care pot atinge o viteză de 25 de kilometri pe oră sau de cel puțin 14 kilometri pe oră, dar au o greutate mai mare de 25 de kilograme.

De asemenea, cel mai probabil, verificarea acestor asigurări se va face cu ajutorul unui autocolant pe care proprietarii vor fi obligați să îl lipească pe trotinetele sau bicicletele electrice, potrivit ASF.

Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare care vizează administrația locală și centrală va fi prezentat săptămâna aceasta.

Actul normativ cuprinde măsuri care includ reduceri de personal și de cheltuieli și va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Șeful Executivului, Ilie Bolojan a spus că în administrația locală, plecările din sistem vor avea loc gradual, iar numărul de angajați va fi calculat după o formulă care ține cont de numărul de locuitori.

Premierul a explicat că în administrația centrală se va face o reducere cu circa 10% a fondului de salarii și se va opera transfer de competențe către administrația publică locală.