Știri 14 noiembrie 2025

Acesta a fost unul din cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos şi era originar din cetatea Betsaida, din Galileea.Lui îi spune Iisus Hristos „Urmează Mie”, iar Sfântul Apostol Filip a urmat cu entuziasm această chemare, văzând în persoana Mântuitorului pe Mesia cel aşteptat de poporul evreu.A îndurat mari suferinţe şi ispite în strădania de a face cunoscută vestea cea bună printre popoarele păgâne.Sfântul Apostol Filip a fost ucis la Ierapole, prin crucificare cu capul în jos.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte și pe Sfântul Grigorie Palama.

S-a născut în anul 1296, la Constantinopol, într-o familie nobilă şi evlavioasă.

A intrat în legătură cu monahismul încă din adolescenţă, iar în anul 1326 a fost hirotonit preot.

În jurul anului 1331, Sfântul Grigorie s-a stabilit în schitul Sfântul Sava din Athos, unde a început să scrie şi să ţină predici.

S-a mutat la Domnul în anul 1359 şi a fost proclamat sfânt prin sinodul convocat în anul 1368 de către patriarhul Filotei.

Creştinii ortodocşi au intrat, de astăzi în Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului.

Acesta simbolizează ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moise, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament deoarece după cum aceştia aşteptau venirea lui Mesia prin post şi rugăciune, aşa se cuvine şi creştinilor să întâmpine prin ajunare pe Iisus Hristos Cel născut din Fecioara Maria.

Postul are o durată de 40 de zile, până la 25 decembrie, de sărbătoarea Naşterii Domnului.

Din punct de vedere al alimentaţiei, acest post este unul mai uşor, decât cel al Paştelui, deoarece cuprinde mai multe dezlegări la peşte, untdelemn şi vin.

Dezlegările la peşte sunt în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioada 21 noiembrie-18 decembrie, precum şi la sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică pe 21 noiembrie, dar şi în zilele de 2, 4, 9 și 18 decembrie când se cinstesc sfinţi mai importanţi în ortodoxie.

Astăzi este Ziua Dobrogei.

Aceasta marchează 147 de ani de la reintrarea Dobrogei în componenţa statului român modern.

Pe 14 noiembrie 1878 au intrat în vigoare două documente fundamentale, semnate de către domnitorul Carol I şi anume „Proclamaţia către dobrogeni“, respectiv „Înalt Ordin de Zi către Armată“.

Documentele arătau că „Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân, face parte din România”.

Revenirea Dobrogei la statul român a avut o importanţă istorică deosebită, deoarece a devenit o cale de comunicare a României cu restul lumii.

Tot astăzi este și Ziua Mondială a Diabetului.

Aceasta are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet, cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Specialiştii spun că numărul persoanelor bolnave de diabet este în creştere.

Astfel, din anul 2008, când au fost realizate testele de screening pentru sănătatea populaţiei, au intrat în evidenţe cu aproape 50 la sută mai mulţi diabetici, faţă de câţi erau până atunci.

Medicii spun că cea mai importantă cauză a diabetului este obezitatea.

De asemenea, un stil de viaţă neadecvat, lipsa efortului fizic sau alimentaţia nepotrivită sunt factorii care favorizează apariţia diabetului.

O acțiune de donare de sânge se va desfășura duminică 16 noiembrie în localitatea Topraisar.

Persoanele sănătoase care vor să doneze sunt așteptate la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, iar pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și parohia Topraisar ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Călătorii CT BUS pot folosi din nou aplicația 24 Pay.

Prin intermediul aplicației, călătorii pot achiziționa rapid și simplu titluri de călătorie direct de pe telefon.

Alternativ, rămân valabile și opțiunile de plată prin sistemul e-Ticketing, respectiv cardul CT BUS și cardul bancar.