Știri 13 noiembrie 2025

Acesta s-a născut în anul 344 în cetatea Antiohia, într-o familie nobilă.A fost atras de viaţa călugărească, astfel că în anul 374, a petrecut patru ani într-o mănăstire din Antiohia şi doi ani ca pustnic într-o peşteră, iar în anul 381 a fost hirotonit diacon şi apoi sfinţit preot.În timpul celor doisprezece ani de slujire în rânduiala preoţească, Sfântul Ioan a devenit vestit prin predicile sale rostite în toate bisericile din Antiohia şi din împrejurimi.În anul 398 a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop al Constantinopolului de către împăratul Arcadie.Sfântul Ioan Gură de Aur a depus mari eforturi pentru evanghelizarea locuitorilor de la sate şi pentru îndreptarea celor căzuţi în erezii.S-a mutat la Domnul în anul 407, în oraşul Comane din Armenia.Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur care se celebrează în Biserica de Răsărit în marea majoritate a duminicilor și sărbătorilor de peste an este un exemplu viu al harului de care a fost însufleţit acest mare părinte al Bisericii.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în această seară la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

Biserica Ortodoxă îl va cinsti mâine pe Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli.

Cu acest prilej, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfântul Apostol Filip”, din apropierea localității Adamclisi.

Astăzi este Ziua Mondială a Bibliei.

Această zi își propune să sensibilizeze conștiința publică în privința rolului pe care Sfânta Scriptură îl are în viața liturgică și formarea duhovnicească.

Sfântul Sinod a instituit această zi în anul 2006 și coincide cu ziua de pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur.

O acțiune de donare de sânge se va desfășura duminică 16 noiembrie în localitatea Topraisar.

Persoanele sănătoase care vor să doneze sunt așteptate la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, iar pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Acțiunea este organizată de către CRTS Constanța și parohia Topraisar ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Carburanții s-au scumpit.

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,3%, în timp ce în cazul motorinei, preţul mediu a crescut cu peste 3%.

Astfel, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri cuprinse între 7,54 lei şi 7,60 lei, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri cuprinse între 7,95 lei şi 8,04 lei pe litru.

În această perioadă, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană în topul ţărilor cu cea mai ieftină benzină şi pe locul 15 în ceea ce priveşte cel mai mic preţ la motorină.

Peste jumătate dintre vârstnicii din România se simt singuri.

Un studiu realizat de Asociația „Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor” arată că o treime dintre persoanele de peste 65 de ani trăiesc în sărăcie sau excluziune socială.

De asemenea, la nivel național sunt 300.000 de vârstnici care sunt singuri, iar unul din șapte seniori resimte singurătatea la un nivel foarte ridicat.

Nouă proiecte de spitale transferate din PNRR merg mai departe.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a mai precizat că acestea sunt finanţate prin Programul Sănătate 2021-2027 și că în prezent sunt 23 de șantiere active pentru construcția de spitale, un număr considerat „istoric” după anul 1989.

Totodată, avansează și proiectele spitalelor regionale din Cluj, Craiova și Iași, iar la Fundeni va fi creat un centru pentru terapii inovative oncologice, a adăugat ministrul Alexandru Rogobete.