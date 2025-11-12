Știri 12 noiembrie 2025

Sfântul Atanasie Todoran a fost militar în armata habsburgică, în timpul lui Leopold I, în secolele 17, 18.A părăsit armata austriacă şi s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, apoi în Maramureş şi în Moldova, unde a rămas o perioadă mai îndelungată.A revenit în ţinuturile de obârşie din Ţara Năsăudului, în perioada în care Imperiul habsburgic urmărea atragerea românilor la catolicism, prin unirea cu Biserica Romei.În acest context se desfăşoară mişcarea de la Salva din 1763, condusă de Atanasie Todoran.Pentru că a îndemnat două batalioane grănicereşti să nu renunţe la ortodoxie, Sfântul Atanasie Todoran a fost condamnat la moarte prin frângerea cu roata.Alături de el au fost executaţi, la 12 noiembrie 1763, şi ceilalţi sfinţi pomeniţi astăzi, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această seară la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini, județul Suceava.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.30, Taina Sfântului Maslu.

Mâine, de la ora 8.00, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfântul Ioan Gură de Aur, din comuna Grădina, județul Constanța, cu prilejul hramului.

Astăzi este Ziua Mondială de Luptă Împotriva Pneumoniei.

Cu această ocazie, specialiştii trag numeroase semnale de alarmă cu privire la incidenţa acestei boli, dar vorbesc şi despre importanţa măsurilor de prevenţie.

Reprezentanţii Societăţii Române de Pediatrie au declarat că pneumonia rămâne principala cauză de deces la copiii sub 5 ani, atât la nivel internaţional, cât şi în România.

Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România, mor anual, 900 de copii din cauza pneumoniei.

O acțiune de donare de sânge se va desfășura duminică 16 noiembrie în localitatea Topraisar.

Persoanele sănătoase care vor să doneze sunt așteptate la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, iar pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și parohia Topraisar ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Ministerul Economiei a publicat 12 ghiduri informative în ceea ce privește afecțiunile care pot fi ameliorate prin utilizarea factorilor terapeutici naturali din România.

Acestea conțin informații structurate despre curele balneare disponibile, factorii naturali utilizați și bazele de tratament autorizate.

Acestea vor fi diseminate, prin intermediul CNAS, către medicii de familie și alți specialiști, pentru a sprijini o mai bună orientare a pacienților către serviciile de reabilitare medicală.

Proiectul are scopul de a atrage pacienți și turiști din Uniunea Europeană către bazele de tratament autorizate de Ministerul Sănătății, în ceea ce privește decontarea serviciilor medicale transfrontaliere.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va derula, de luna aceasta, o campanie de prevenire a risipei alimentare.

Instituţia îşi propune ca firmele şi consumatorii să afle despre importanţa respectării normelor de igienă şi valorificării responsabile a alimentelor.

O amplă acţiune de control desfăşurată luna trecută la peste 1.000 de comercianţi, unităţi de alimentaţie publică şi procesatori de alimente a arătat că aproximativ 75% dintre operatorii controlaţi implementează cel puţin două măsuri de prevenire a risipei alimentare.

Senatul a adoptat o lege prin care posturile publice să difuzeze emisiuni despre siguranță rutieră și prevenirea fraudei.

Astfel, cel puțin un procent din timpul de emisie al posturilor publice de radio și televiziune ar urma să fie alocat unor emisiuni informative și educative dedicate siguranței rutiere sau protecției împotriva tentativelor de fraudă, care pot contribui substanțial la protecția populației.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat ca for decizional.