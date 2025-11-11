Știri 11 noiembrie 2025

Era originar din Egipt şi a trăit în secolul al III-lea, în timpul împăraţilor romani Diocleţian și Maximian.A slujit în armata romană şi apoi s-a retras în pustie pentru a se dedica rugăciunii şi pentru a fugi de închinarea la idoli, la care erau obligaţi soldaţii.Pentru că şi-a mărturisit credinţa în Hristos, Sfântul Mina a fost supus la chinuri cumplite şi în cele din urmă decapitat.În evlavia populară, Sfântul Mina este cunoscut şi ca sfântul ajutător în pagube şi pierderi materiale.

Părintele Claudiu Banu, parohul bisericii Sfântul Mina din Constanța a ințiat un nou proiect umanitar, în sprijinul familiilor vulnerabile din județ care au dificultăți în a asigura hrana copiilor.

Intitulat „Alungăm foamea pentru 15.000 de copii”, proiectul se desfășoară până în luna mai 2026 și are ca scop hrănirea tuturor copiilor vulnerabili din zonele sărace ale județului Constanța.

Cei care vor să se implice pot dona alimente neperisabile sau pot participa la realizarea pachetelor și distribuirea lor.

Alimentele pot fi duse la Biserica Sfântul Mina din Constanța sau la Așezământul filantropic „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” din Techirghiol.

Montarea separatorilor de trafic pentru banda de transport public de călători continuă.

Lucrările au loc pe b-dul Alexandru Lăpușneanu, tronsonul cuprins între bulevardul Tomis și strada Soveja.

Municipalitatea face apel către constănțeni să nu își parcheze autoturismele pe carosabil și să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră.

Pacienţii pot beneficia de serviciile medicale ale Centrului de Screening, Multiorgan şi de Diagnostic Precoce pentru Neoplazii din cadrul Institutului Oncologic Bucureşti.

Potrivit Ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pacienţii pot fi evaluaţi la acest centru pentru cele mai frecvente tipuri de cancer de sân, col uterin, colon, plămâni şi prostată prin tehnologii moderne de imagistică şi metode minim invazive de diagnostic.

Echipamentele necesare au fost achiziţionate cu fonduri din bugetul Ministerului Sănătăţii prin proiecte cu Banca Mondială şi prin PNRR.

Trei produse Knorr şi unul Delikat vor fi retrase din magazine.

Potrivit ANSVSA unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc, astfel că acestea nu sunt adecvate pentru consum.

Pentru a primii banii înapoi, produsele pot fi returnate în magazinul de unde au fost achiziționate, fără bonul fiscal.

Un sfert din populație s-a aflat anul trecut „în condiții de deprivare materială și socială”.

Așa arată datele publicate de Institutul Național de Statistică, în care o persoană sau o familie nu își poate permite bunuri de bază, cum ar fi o casă, hrană și îmbrăcăminte, dar nici posibilitatea de a participa la evenimente sociale, culturale sau de a menține conexiuni sociale.

Persoanele cele mai afectate s-au regăsit la categoria de vârstă 65 de ani și peste, urmată de intervalul 50-64 de ani și de copiii de până la 17 ani.

Starea este întâlnită mai des la femei decât la bărbați și într-o măsură mult mai mare în rândul populației cu un nivel de educație scăzut și mediu, comparativ cu al celor cu pregătire superioară.