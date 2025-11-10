Știri 10 noiembrie 2025

Astfel, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși, astăzi de la ora 17.00, slujba Privegherii la Mănăstirea Văcăreștii Noi din apropierea localității Lumina.Mâine, de la ora 8.30, Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie tot la mănăstirea Văcăreștii Noi, al cărei paraclis este ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Mina.

Astăzi este Ziua Artileriei Române.

Domnul Țării Românești, Gheorghe Bibescu a legiferat, printr-o Poruncă Domnească din 10 noiembrie 1843, înființarea primei baterii a Țării Românești, act ce simbolizează constituirea Artileriei ca armă de sine stătătoare.

Direcțiile strategice de înzestrare ale artileriei române, pe lângă cele pe termen scurt și mediu, sunt trasate până în anul 2030.

Traficul rutier pe strada Valea Portului, din Constanța, s-a închis din cauza riscului crescut de surpare a carosabilului, ca urmare a proceselor de eroziune.

Măsura este valabilă pe o perioadă nedeterminată, până când se vor implementa soluții tehnice de stabilizare a zonei.

Conducătorii auto sunt rugați să folosească ca rută alternativă strada Traian, strada Prelungirea Traian, strada Termele Romane și aleea care face legătura între strada Traian și strada Valea Portului.

De asemenea, aceștia sunt rugați să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră.

În Bulgaria a fost introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

Plata contravenției se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele poliției fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Refuzul de a achita amenzile în condițiile de mai sus atrage posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni.

Copiii danezi sub 15 ani nu mai pot utiliza rețelele de socializare.

Decizia guvernului din Danemarca, vine în urma îngrijorărilor legate de sănătatea mintală a tinerilor.

Conform unei analize, din februarie anul acesta, tinerii din țara nordică petrec în medie 2 ore și 40 de minute în fiecare zi pe rețelele de socializare.

Danemarca urmează exemplul Australiei, care anul trecut a impus o interdicție în ceea ce privește utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani.

Șapte milioane de români suferă de hipertensiune.

20% dintre aceștia nu știu că au hipertensiune și în consecință nu se tratează și se expun riscului de moarte prematură.

Statisticile arată că până la 50% nu își iau zilnic tratamentul medicamentos.

Potrivit medicilor, cauzele principale ale acestei boli sunt stresul, obezitatea și fumatul.

Hipertensiunea arterială determină cele mai multe decese (peste 62%) prin boli cardiovasculare în România și Europa.