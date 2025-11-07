Știri 7 noiembrie 2025

Cu acest prilej, de la ora 8.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Mitilini, din insula Lesbos, în Grecia.Deplasarea este făcută cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la invitația Înaltpreasfințitului Iacob, Mitropolit de Mitilini.De la ora 21.00, Ierarhul nostru va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.Astfel, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Nectarie” din Constanța, zona Medeea.Totodată vor fi sfințite pictura catapetesmei și cea a pridvorului bisericii.Apoi, de la ora 15.15, va oficia Taina Sfântului Maslu la capela „Sfântul Nectarie” din cadrul Așezământului medical din Cogealac.

Canonizarea Sfântului Visarion, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj va avea loc duminică.

Totodată, mâine, de la ora 19.00, va avea loc Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic, iar duminică, de la ora 9.00, va începe Sfânta Liturghie, urmată la ora 12.00, de Ceremonialul proclamării canonizării.

Sfântul Visarion Toia s-a născut la 28 mai 1884, în comuna Secuieni, județul Bacău.

În anul 1910, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Frăsinei, iar în anul 1922 a fost hirotonit ieromonah.

În vara anului 1929, a fost numit stareț al Mănăstirii Lainici, pe care a păstorit-o până în anul 1951, când s-a mutat la Domnul.

Tinerii cu vârste mai mici de 21 de ani nu vor mai avea acces la jocuri de noroc.

De asemenea, în mediul online va fi interzisă publicitatea pentru acestea între orele 6 și 24.

Prevederile sunt cuprinse în două proiecte de lege depuse deja la Parlament, în contextul în care datele unui studiu recent arată că unul din patru adolescenți în România a accesat deja jocuri de noroc înainte de vârsta majoratului.

Totodată, primarii ar putea decide dacă permit sau nu săli cu jocuri de noroc în localitate.

Victimele violenţei domestice vor fi scutite de plata taxei judiciare de timbru, în acţiunile de divorţ şi în procedurile de partaj.

Așa prevede o nouă propunere legislativă, adoptată de Parlament.

Valoarea taxei de timbru este de cel puţin 200 de lei şi poate ajunge la peste 10.000 de lei, în cazul divorţului cu partaj.

În ţara noastră, au fost raportate peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică, numai în ultimele şase luni.

Ministerul Educaţiei a anunţat că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale.

Acestea sunt disponibile pe site-ul subiecte.edu.ro și sunt împărțite pe categorii: modele de subiecte pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat 2026.

Evaluarea Naţională se va desfăşura în perioada 22-26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate pe 2 iulie şi a celor finale pe 9 iulie.

Bacalaureatul va începe pe 8 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise se vor desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie, cu primele rezultate afişate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie.

Un proiect-pilot de depistare precoce a cancerului bronhopulmonar este în desfășurare.

Iniţiativa este derulată cu sprijinul medicilor de familie şi al partenerilor locali din județul Dolj și ar putea fi extinsă la nivel naţional, dacă rezultatele vor fi pozitive.

Cancerul pulmonar reprezintă principala cauză de mortalitate oncologică în România, cu peste 10.000 de decese înregistrate în fiecare an.

Perioada de valabilitate pentru cardul european de sănătate a fost prelungită pentru pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani și copii.

Aceştia nu mai sunt obligați să își reînnoiască documentul la fiecare doi ani.

Cardul poate fi solicitat de orice persoană care face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.