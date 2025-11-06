Știri 6 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.50, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 6.30, Ierarhul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.Sâmbătă, Biserica Ortodoxă va cinsti Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor netrupești puteri.Cu acest prilej, mâine, de la ora 17.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sfinții Îngeri” (fosta Capelă militară) din Constanța.

Catedrala Națională va fi deschisă zilnic spre vizitare.

Până pe 14 noiembrie, credincioșii o pot vizita între orele 11:00-19:00, iar între 15 și 29 noiembrie, va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

De asemenea, pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Catedrala va fi din nou deschisă pentru Sfânta Liturghie, ca şi pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României.

Ulterior doar în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.

Catedrala va fi însă închisă pentru continuarea lucrărilor interioare în perioada 3-23 decembrie.

Termoficare Constanța anunță începerea furnizării căldurii în municipiu.

Astfel, în cursul zilei de astăzi ar urma să fie furnizată căldură către toți consumatorii racordați la sistemul centralizat.

Consumatorii sunt rugați să se asigure că instalațiile termice din locuințe sunt aerisite și nu prezintă neetanșeități.

Toți angajatorii, inclusiv cei fără angajați activi, trebuie să se înregistreze în Reges Online până la 31 decembrie.

Înscrierea este recomandată chiar și pentru unitățile care au avut angajați din anul 2006, când a fost lansat fostul Revisal.

Închiderea acestuia va evidenția eventualele contracte suspendate.

Cei care nu se conformează riscă amenzi între 15.000 și 20.000 de lei.

Colegiul Medicilor din România a adoptat un nou Cod deontologic.

Documentul îşi propune să protejeze pacienţii şi să consolideze încrederea publică în profesia medicală.

Medicul are obligația de a asigura îngrijiri paliative, de a respecta confidențialitatea, dreptul pacientului la a doua opinie și relațiile profesionale bazate pe respect reciproc.

Codul va fi publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Românii vor avea un cont unic național pentru plata amenzilor.

Guvernul a adoptat normele de aplicare ale unei legi în acest sens.

Procesele-verbale de constatare vor conţine şi coduri QR, care vor permite plata pe loc a amenzii, inclusiv prin telefon.

Noul sistem va fi testat întâi pentru amenzile de circulaţie, iar ulterior va fi extins şi pentru alte tipuri de amenzi.

Potrivit Guvernului, plățile vor putea fi făcute în contul unic ce va fi deschis de Ministerul Finanţelor astfel: prin decontare bancară, inclusiv internet banking, prin mandat poştal; în numerar sau cu cardul, la orice unitate a trezoreriei sau la casieriile organelor fiscale locale și prin ghiseul.ro.

Astăzi a început o nouă sesiune a Programului Rabla.

Administrația Fondului pentru Mediu a suplimentat cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride.

Sesiunea va dura până la 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.

Rămâne disponibilă însă şi înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget.

Valoarea ecotichetelor acordate este de: 18.500 lei – pentru un autovehicul full-electric; 15 mii – pentru unul plug-in hibrid; 12 mii – pentru o maşină cu sistem de propulsie hibrid şi 10 mii de lei – pentru una cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizarea pe gaz.