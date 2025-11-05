Știri 5 noiembrie 2025

În această noapte, la ora 24, expiră perioada în care pelerinii au avut acces în Sfântul Altar al lăcașului de cult.În perioada 6-14 noiembrie, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11:00-19:00, iar între 15 și 29 noiembrie, va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.De asemenea, pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Catedrala va fi din nou deschisă pentru Sfânta Liturghie, ca şi pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României.Ulterior doar în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.Catedrala va fi însă închisă pentru continuarea lucrărilor interioare în perioada 3-23 decembrie.

Linia estivală 100M, Gară – Cap linie Mamaia, se suspendă de mâine.

De la această dată vor fi reintroduse liniile 100 (Gară – Sat Vacanță) și 47M (Campus – Cap Linie Mamaia).

De asemenea, autobuzele de pe liniile 14 și 5-40 nu vor mai circula până la parcul acvatic și vor întoarce în sensul giratoriu din zona Perla.

Potrivit CT BUS, abonamentele pentru linia 100M rămân valabile pe liniile 100 și 47M până la expirarea acestora.

Numărul deceselor provocate de funcționarea și utilizarea incorectă a instalațiilor de gaze naturale este de 100 de ori mai mare, în România, decât în Occident.

Aceasta este concluzia unui studiu internațional, realizat pe durata a cinci ani, care a raportat numărul deceselor la dimensiunea rețelei de gaze naturale din fiecare țară supusă cercetării.

Specialiștii asociației Energie Inteligentă sunt de părere că una dintre soluțiile pentru rezolvarea acestei probleme ar fi eliminarea din circuit a firmelor care efectuează proiectarea, realizarea și verificarea instalațiilor de gaze naturale.

Conducătorii de autovehicule din categoria B care au obţinut permisul de mai puţin de doi ani nu vor putea conduce maşini puternice.

Senatorii din Comisia pentru Muncă au avizat favorabil propunerea legislativă.

Potrivit iniţiatorilor, numărul mare de accidente provocate de şoferii începători justifică necesitatea unor reglementări mai stricte, în special în ceea ce priveşte accesul la vehicule cu motoare puternice.

Documentul se află în dezbaterea Senatului, ca prim for sesizat.

Plăţile pentru beneficiarii cardurilor de alimente sunt în curs de livrare prin Poşta Română.

În luna decembrie se va face a doua plată din sprijinul în valoare de 250 de lei, a precizat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoș Pîslaru.

El a explicat că autorităţile intenţionează să elimine acest tip de ajutor şi să introducă un program prin care să se identifice toate tipurile de ajutor necesar persoanelor vulnerabile, în mod personalizat.

Criminalitatea cibernetică înregistrează o creştere alarmantă la nivel naţional, atrag atenția specaliștii.

Numai în acest an, sute de infracţiuni informatice, comise prin diverse metode, i-au lăsat pe românii imprudenţi fără bani în conturi, iar victimele sunt preponderent persoane vârstnice.

Poliția atrage atenția, că metodele de înșelăciune sunt multiple, dar cea mai complexă este cea a investițiilor false.

Chiar și atunci când sunt identificați autorii infracțiunilor, sumele recuperate sunt foarte mici, comparativ cu prejudiciul creat, spun polițiștii.

Ministerul Educaţiei a publicat procedura de adaptare a condiţiilor de examen la Evaluarea Naţională 2026 pentru elevii cu deficienţe de vedere, de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Părinţii vor putea depune cererea la conducerea şcolii în care elevul este înscris înainte de desfăşurarea simulării examenului, dar nu mai târziu de 12 iunie 2026.

Candidații pot utiliza materiale compensatorii, iar acolo unde va fi nevoie, se poate solicita prelungirea timpului cu până la două ore peste durata standard.