Știri 4 noiembrie 2025

Noul lăcaș de cult rămâne deschis zi și noapte până mâine, la ora 24.În altar au fost aduse pentru închinare și moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și ale Sfântului Dimitrie cel Nou.Timpul de așteptare și harta rândului de pelerini pot fi urmărite în timp real pe siteul Arhiepiscopiei Bucureștilor unde datele sunt actualizate continuu.

Familiile din județul Constanța afectate de ploile abundente din perioada codului Roșu au primit sprijin de la stat.

Este vorba despre construcții ușoare din elemente modulate, bunuri materiale și mijloace de cazarmament pentru o familie din Topalu și două din Siliștea.

Cele trei familii vor beneficia și de alte bunuri necesare, precum: paturi, saltele, perne, pături, aragaze sau butelii, articole vestimentare și altele.

CT BUS a introdus, luna aceasta, un program pilot destinat îmbunătățirii accesului și utilizării la scară cât mai largă a sistemului eTicketing.

Acesta se desfășoară până pe 28 noiembrie și implică urcarea doar pe la ușa 1 și debarcarea pe ușile 2 și 3, deocamdată pe linia 44, în intervalul orar 13.00 – 15.00.

Validarea biletelor și a cardurilor va avea loc doar la terminalul de la ușa 1.

Scopul programului pilot este de a testa această procedură de acces pentru a crește numărul de validări, a determina eficiența în ceea ce privește fluxul de călători și mobilitatea.

Dacă rezultatele vor fi pozitive, sistemul ar putea fi extins pe mai multe linii CT BUS.

Circulația pe podul Giurgiu – Ruse este închisă astăzi.

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări, până la ora 21, circulația rutieră este închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

De asemenea, de astăzi, de la ora 21 până mâine la ora 9, circulația pe Podul Giurgiu – Ruse va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Medicii care răspândesc informaţii false în spaţiul public şi-ar putea pierde dreptul de exercitare a profesiei.

Așa prevede un proiect de lege depus la Senat.

Iniţiativa legislativă introduce dispoziţii clare referitoare la răspunderea disciplinară a medicilor care răspândesc informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, fapte care pot pune în pericol sănătatea publică.

Sute de mii de copii din România trăiesc o bună parte din copilărie fără părinţi.

Așa arată datele unui studiu făcut de Organizaţia Salvaţi Copiii.

Cei mai mulţi dintre părinți sunt plecaţi la muncă în străinătate şi au mai mult de 6 ani de când lipsesc din ţară.

Studiul mai arată că plecarea părinților la muncă în străinatate afectează grav echilibrul emoțional și comportamental al copiilor și apare atât riscul de izolare socială și de înstrăinare cât și riscul de abandon școlar.

Tot mai mulți angajatori din România solicită cunoștințe de utilizare a Inteligenței Artificiale.

Este vorba inclusiv de joburi din afara domeniului IT, cum ar fi inginerie, vânzări și marketing, arată un studiu de recrutare online.

Potrivit acestuia, 4 din 10 angajați folosesc Inteligența Artificială în sarcinile de birou pentru a reduce volumul de muncă sau pentru a obține rezultate mai rapide.