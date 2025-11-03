Știri 3 noiembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 6.30.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Trecerea de pietoni de pe strada Mircea cel Bătrân, din dreptul Universității Maritime, a fost desființată.

Decizia a fost luată cu scopul fluidizării traficului rutier, întrucât circulația autoturismelor era fragmentată din cauza existenței a trei treceri de pietoni pe o distanță de aproximativ 200 de metri. Desființarea acesteia se realizează cu aprobarea Poliției Rutiere și cu avizul Comisiei de Circulație.

Constănțenii nu vor mai avea parte de tradiționalul foc de artificii de Revelion.

Primarul Vergil Chițac a confirmat renunțarea la spectacolul pirotehnic, din rațiuni de protecție a mediului și a animalelor.

De altfel, mai multe orașe din România și din Europa au luat această decizie și vor înlocui artificiile cu drone și lasere.

Studiile au arătat că poluarea aerului atinge niveluri record de Revelion.

Elevii au revenit de astăzi la școală, după o săptămână de vacanță.

Potrivit structurii anului școlar, aceștia vor urma al doilea modul de cursuri, însă doar pentru o lună și jumătate, întrucât pe 20 decembrie începe vacanța de iarnă.

Modulul 3 de studiu va debuta pe 8 ianuarie și va dura până în luna februarie.

Circulația pe podul Giurgiu – Ruse va fi închisă mâine.

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări, mâine, în intervalul orar 9 – 21, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

De asemenea, în perioada 04 noiembrie, ora 21 – 05 noiembrie, ora 9, circulația pe Podul Giurgiu – Ruse va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii ale instalațiilor.

Așa arată o analiză efectuată de Asociația Energia Inteligentă.

După ce în anul 2011 a fost eliminată obligația ca efectuarea acestor revizii și verificarea periodică a instalaţiei de gaze să fie realizată de operatorul de distribuţie, alegerea unei firme care să preia această activitate s-a mutat la clientul final.

Această decizie a influențat astfel gradul de risc al fiecărui consumator.

România va avea prima fabrică de Inteligență Artificială.

Aceasta va intra astfel pe harta europeană a tehnologiilor avansate printr-o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro finanțată din fonduri europene.

Anunțul a fost făcut de eurodeputatul Victor Negrescu, la București, la cea mai importantă conferință din Europa, dedicată inteligenței artificiale.

La eveniment au fost prezente și echipele de robotică formate din tinerii români care dețin primele 5 recorduri mondiale în acest domeniu și plasează țara noastră pe locul 2, după Statele Unite, în competițiile de roboți.