Știri 31 octombrie 2025

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Vergil Chițac, a fost adoptat miercuri, în ședința Consiliului Local.Prețul local practicat de societatea Termoficare Constanța pentru energia termică furnizată în municipiu este de 1500 de lei, iar subvenția acordată de primărie este de 1.100 de lei, conform proiectului de hotărâre.

Astăzi este Ziua Internaţională a Mării Negre.

În anul 1996, cele şase ţări riverane – România, Bulgaria, Georgia, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre împotriva Poluării şi au stabilit ca în fiecare an pe 31 octombrie să fie sărbătorită “Ziua Internaţională a Mării Negre”.

Situația ecologică a Mării Negre s-a înrăutățit în ultimii 40 de ani din cauza reziduurilor transportate de râurile din 17 țări, pescuitului excesiv și a deversărilor necontrolate de produse petroliere.

Tot astăzi este şi Ziua Arhivelor Naţionale.

La data de 31 octombrie 1862 s-a semnat regulamentul pentru administrarea arhivelor din România, când se organiza pe baze moderne această instituţie, una dintre cele mai vechi din ţară, după constituirea Unirii Moldovei cu Ţara Românească.

În depozitele Arhivelor Naționale se păstrează 320 km liniari de documente, aparținând Fondului Arhivistic Național, aflate în administrarea Arhivelor Centrale și a celor 42 de structuri teritoriale.

Circulația pe podul Giurgiu – Ruse va fi închisă marți, 4 noiembrie.

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări, marți, în intervalul orar 9 – 21, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

De asemenea, în perioada 04 noiembrie, ora 21 – 05 noiembrie, ora 9, circulația pe Podul Giurgiu – Ruse va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Ministerul Mediului va lansa o campanie de informare și conștientizare pe colectarea și gestionarea deșeurilor.

Detalii despre calendarul de consultare și criteriile tehnice pentru selectarea partenerilor de comunicare vor fi transmise de către Ministerul Mediului, în perioada următoare.

Campania va include acțiuni în toate cele opt regiuni ale României, evenimente publice, conținut digital și colaborări cu influenceri, artiști, bucătari sau creatori de conținut implicați în zona sustenabilității.

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online.

Amatorii de reduceri pot primi mesaje care par a fi transmise în numele unor instituţii sau companii cunoscute, dar care trebuie tratate cu maximă prudenţă, în special dacă au fişiere ataşate, link-uri ori domenii suspecte – avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Utilizatorii sunt sfătuiţi să fie atenţi și la ofertele nerealist de avantajoase.

Reduceri de 80-90% la produse de brand sau la dispozitive scumpe reprezintă, în majoritatea cazurilor, semnale clare de fraudă.

Un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului a fost depus la Parlament.

Documentul prevede pedepse mai dure pentru agresori şi propune înfiinţarea unui observator naţional pentru analiza şi prevenirea omorurilor.

Acesta va elabora anual rapoarte despre victime, agresiuni şi cauze pentru o mai bună înţelegere şi combatere a fenomenului.

Noua lege propune şi educarea copiilor în şcoli pentru prevenirea comportamentelor abuzive.