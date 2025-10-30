Știri 30 octombrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală, iar de la ora 18.00 va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Stupina.

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale.

Astfel, credincioșii vor putea intra prin Sfântul Altar inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie, la ora 24.

Timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Aplicația CT BUS 24 Pay nu va fi disponibilă timp de trei zile din cauza unor lucrări de mentenanță.

În toată această perioadă nu se vor putea achiziționa titluri de călătorie prin 24Pay.

Cei care le-au achiziționat deja pentru liniile CT BUS le vor putea folosi, platforma de control fiind funcțională.

29 octombrie va fi Ziua Reginei Maria.

Așa prevede un proiect legislativ adoptat de către deputaţi.

Actul normativ prevede că Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi autorităţile locale pot aloca fonduri pentru organizarea manifestărilor de comemorare.

De asemenea, Radioul şi Televiziunea publice pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează aceste activităţi.

Unul din trei români se află în risc de excluziune socială.

Așa arată datele oficiale, iar pentru a reduce sărăcia și a-i ajuta pe oamenii din mediul rural, autoritățile au lansat în județul Ialomița, un proiect al cărui scop este de a furniza servicii sociale integrate în comunitățile rurale.

2.000 de comune din țară vor primi câte 100.000 de euro pentru sprijinul și accesul persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate.

Programul se va desfășura pe principiul primul venit, primul servit, iar termenul de implementare este până în 2032.

Comercianții care refuză înlocuirea produselor neconforme riscă între 5.000 și 25.000 de lei.

Camera Deputaților a adoptat o lege în acest sens.

Măsura vine în sprijinul consumatorilor şi pentru o concurenţă corectă în piaţă.

Camera Deputaţilor este for decizional, iar actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare.

Statele Unite ale Americii retrag o parte din militarii din România.

Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, ceea ce va reprezenta o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.