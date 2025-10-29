Știri 29 octombrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.Vineri, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Astăzi este Ziua Internaţională a Internetului.

Prima conexiune între două calculatoare s-a realizat în urmă cu 56 de ani, la 29 octombrie 1969.

Charley Kline a transmis de la un calculator găzduit într-o universitate din California, mesajul ‘log’ către un calculator de la Institutul de Cercetare de la Stanford, prin folosirea reţelei ArpaNet.

Aceasta avea să acopere aproape tot globul sub numele de Internet.

În anul 1971 s-au pus bazele emailului, iar doi ani mai târziu reţeaua ARPAnet s-a extins şi peste ocean.

University College din Londra a fost prima instituţie europeană conectată la reţeaua de computere.

În 1991 a apărut prima pagină Web, iar următorii 23 de ani sunt marcaţi de apariţia primelor browsere, primelor motoare de căutare, serviciilor de transfer de fişiere, reţelelor sociale şi a dispozitivelor permanent conectate la Internet.

O nouă stradă din municipiul Constanța are de săptămâna aceasta regim de sens unic.

Este vorba despre strada Moldovei situată în cartierul Tomis II.

Astfel, circulația autovehiculelor este permisă dinspre strada Nicolae Iorga spre strada Vasile Lupu. Odată cu implementarea măsurilor de resistematizare, se vor crea noi locuri de parcare pe ambele părți ale străzii și o mai bună fluență a traficului.

Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride din Programul ‘Rabla 2025’, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei.

Anunțul a fost făcut de Administrația Fondului pentru Mediu.

Solicitanții persoane fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică de joi, 6 noiembrie, până la data de 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

Deputatul Mircea Fechet propune extinderea sistemului de garanție-returnare.

Este vorba despre ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea, precum și ambalaje reutilizabile.

El a precizat că de la 1 ianuarie 2027, sistemul de garanție-returnare ar putea fi aplicat și la borcane, de orice fel.

Fostul ministru al Mediului a depus propunerea legislativă în Parlament.

Noi modificări în legislația rutieră au fost adoptate recent de Parlamentul European.

Printre acestea se numără posibilitatea obținerii permisului de conducere la vârsta de 17 ani sau introducerea unei perioade de probă de doi ani.

Noile norme au ca scop creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului accidentelor.

Mai mulți specialiști din Marea Britanie cer scoaterea unor substanțe folosite la prepararea produselor din carne procesată.

Studiile arată că acești compuși chimici sunt asociați cu peste 5.400 de cazuri de cancer intestinal doar în Regatul Unit.

Specialiștii cer și introducerea unor etichete de avertizare clare pe ambalaje, la fel ca cele de pe pachetele de țigări.

Potrivit datelor prezentate, aproape 95% dintre produse tip bacon, șuncă sau jambon vândute în supermarketurile din întreaga lume, conțin aditivi care le oferă culoarea roz specifică și le prelungesc durata de valabilitate.