Știri 28 octombrie 2025

A trăit în prima jumătate a secolului al 14-lea şi a fost mai întâi episcop al cetăţii Vicina, situată undeva în Dobrogea, posibil lângă localitatea Isaccea de astăzi, sau la cetatea Păcuiul lui Soare de lângă mânăstirea Dervent, după ipoteze istorice mai noi.Din cauza ocupaţiei tătarilor şi genovezilor, ierarhul a fost nevoit să se retragă la curtea domnească de la Argeş, iar documentele istorice de la Constantinopol spun că în anul 1359 era deja mitropolitul Ungrovlahiei.Totodată, Sfântul Ierarh Iachint a fost prieten şi ucenic al sfântului Grigorie Palama, motiv pentru care a reorganizat monahismul românesc, cu ajutorul Sfântului Nicodim de la Tismana.În anul 1372, Sfântul Iachint s-a mutat la Domnul şi a fost înmormântat în complexul mitropolitan de la Curtea de Argeş.Sfântul Sinod al BOR a decis canonizarea Sfântului Ierarh Iachint în luna iulie a anului 2008.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

Joi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, tot la Catedrală.

Părintele Claudiu Banu, parohul bisericii Sfântul Mina din Constanța a ințiat un nou proiect umanitar, în sprijinul familiilor vulnerabile din județ care au dificultăți în a asigura hrana copiilor.

Intitulat „Alungăm foamea pentru 15.000 de copii”, proiectul se desfășoară până în luna mai 2026 și are ca scop hrănirea tuturor copiilor vulnerabili din zonele sărace ale județului Constanța.

Cei care vor să se implice pot dona alimente neperisabile sau pot participa la realizarea pachetelor și distribuirea lor.

Alimentele pot fi duse la Biserica Sfântul Mina din Constanța sau la Așezământul filantropic „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” din Techirghiol.

Credincioşii se vor putea închina până vineri la altarul Catedralei Naţionale, inclusiv pe timpul nopții.

Duminică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfinţit picturile lăcaşului de cult alături de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului.

La eveniment au luat parte 2.500 de invitaţi, între care preşedinţii Nicuşor Dan şi Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, foştii premieri Marcel Ciolacu şi Victor Ponta, liderii Parlamentului, dar şi Familia Regală a României.

Pe esplanada din faţa Catedralei au asistat aproximativ 8.000 de pelerini veniţi din toată ţara, iar alte câteva mii de persoane au urmărit slujba din afara incintei, pe ecrane special instalate.

Cinci delfini din Malta vor ajunge la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Consiliul Județean a dat acordul pentru începerea procedurii de acceptare a unei donații de la Delfinariul din Malta.

După moartea delfinului Chen Chen, Delfinariul din Constanța a rămas cu o singură vedetă, care susține spectacole alături de alți patru delfini din Ucraina.

Contractul cu partea ucraineană expiră, însă, la sfârșitul acestui an.

Studenții români se confruntă cu dependențe tot mai diverse.

Acestea vin pe fondul stresului și al lipsei de sprijin, arată un studiu recent.

În majoritatea cazurilor, anturajul este principalul factor care influențează consumul de alcool, țigări și droguri.

În schimb, stresul este cauza principală pentru consumul excesiv de mâncare nesănătoasă sau pentru timpul petrecut în fața ecranelor.

Un aspect nou subliniat de cercetare este influența reclamelor la jocuri de noroc, care determină aproape 30% dintre studenți să încerce pariurile, fiind cel mai ridicat procent de acest tip dintre toate categoriile analizate.

Experții români în securitate cibernetică atrag atenţia asupra mesajelor periculoase care vin pe internet prin utilizarea Inteligenţei Artificiale.

În majoritatea cazurilor se exploatează naivitatea utilizatorului, iar scopul final este în pricipal obţinerea de bani dar şi colectarea de date personale sau controlarea dispozitivului electronic al victimei.

Cei care cad victime acestor escrocherii sunt încurajaţi să raporteze faptele către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, fie online, fie telefonic.