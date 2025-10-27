Știri 27 octombrie 2025

Născut la începutul secolului al XIII-lea, în satul Basarabi, din sudul Dunării, Sfântul Dimitrie s-a nevoit pentru a dobândi o viaţă virtuoasă, în post şi rugăciune.Şi-a găsit sălaş într-o peşteră pe malul Lomului şi a trăit o viață ascetică.După moartea sa, intrarea peșterii s-a surpat și a blocat accesul.Moaştele sfântului au fost descoperite atunci când apele Lomului au crescut şi au redeschis peștera.În anul 1774, un creştin numit Hagi Dimitrie, din Bucureşti, a mijlocit pe lângă autorităţile militare ruseşti, aflate atunci la sud de Dunăre, pentru aducerea moaştelor în Muntenia.Astfel, trupul Sfântului Dimitrie a fost adus la Bucureşti şi aşezat în catedrala patriarhală, unde se află şi astăzi.Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul oraşului Bucureşti, iar harul său se face simţit în numeroasele vindecări petrecute la racla sa.

Constănțenii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, rămân de astăzi fără apă caldă.

Măsura este luată pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a rețelei termice, dar și pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunțat societatea Termoficare Constanța.

În ceea ce privește începerea furnizării încălzirii pentru sezonul rece, societatea anticipează că vor fi îndeplinite condițiile în acest sens din data de 1 noiembrie.

Constanța a devenit orașul cu cele mai scumpe utilități din România.

Acesta a depășit Bucureștiul la costul utilităților cu o factură medie de 187 de dolari lunar, potrivit unui studiu.

Printre cauzele principale se numără tarifele ridicate la apă și canalizare, costurile mari ale încălzirii centralizate și influența turismului sezonier asupra consumului de energie.

La polul opus, Timișoara și Cluj-Napoca rămân mai accesibile, cu facturi medii de 155 și 160 de dolari, față de Brașov, cu o medie de 175 de dolari.

Prima monedă colorată din istoria României a fost emisă astăzi de BNR.

Aceasta este realizată din tombac și este dedicată aniversării a 130 de ani de la nașterea poetului Lucian Blaga, una dintre cele mai mari personalități ale culturii române.

Lucian Blaga este prezent pe bancnota de circulație de 200 de lei, aflată în uz din 2006, și a figurat anterior pe bancnota de 5.000 de lei în anii ’90.

Moneda va fi disponibilă pentru colecționari și pasionați de numismatică prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

CFR lansează campania „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!” pentru prevenirea accidentelor feroviare.

Aceasta este menită să atragă atenția publicului asupra pericolelor generate de traversarea nepermisă a căii ferate și de pătrunderea în zona de siguranță feroviară.

De la începutul anului, au fost înregistrate 64 de accidente produse ca urmare a traversării nepermise a căii ferate sau a pătrunderii în zona de siguranță feroviară.

Zona de siguranță a căii ferate nu este loc de joacă, filmare, plimbare sau traversare rapidă, iar respectarea semnelor de avertizare și utilizarea exclusivă a trecerilor autorizate sunt condiții esențiale pentru protejarea vieților omenești.

Proiectul în ceea ce privește voluntariatul militar a fost adoptat în Camera Deputaților.

Participanții vor urma un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni și vor beneficia gratuit de cazare, hrană, echipament, asistență medicală și o soldă lunară.

La final, aceștia vor primi o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute și vor fi înscriși în rezerva operațională.

În caz de urgență, asediu, mobilizare sau război, rezerviștii pot fi chemați în funcție de nevoile de apărare națională.

Sunt exceptați de la participare personalul religios consacrat (cu excepția preoților militari) și cetățenii care au efectuat serviciul militar în armatele statelor NATO sau UE.

Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată iar Senatul este for decizional.