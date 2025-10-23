Știri 23 octombrie 2025

Ierarhul nostru va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 6.00, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 17.00, va săvârși Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Dumitru” din Constanța.Credincioșii vor putea cinsti moaștele sfinților: Nectarie din Eghina, Constantin cel Mare, Varvara, Teodor, Modest, Doctori fără de arginți Cosma, Damian și Trifon, Filimon, Iacov Iviritul și Teoctista.Sâmbătă, la Catedrala arhiepiscopală, ierarhul Tomisului va oficia de la ora 6.00, Sfânta Liturghie, iar de la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie.

De la ora 07:30, va fi săvârşită Sfânta Liturghie, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi.

Apoi, va fi oficiată slujba de sfințire a picturii Catedralei, de către Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

După slujbă, credincioșii prezenți vor avea acces prin Sfântul Altar, inclusiv pe timpul nopții.

Aceştia se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare, pe 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie.

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar duminică, ziua va fi cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

Din anul 1997, România a adoptat trecerea la ora oficială de iarnă şi de vară în aceeaşi zi cu statele Uniunii Europene.

Elevii vor intra în vacanță de vineri, după terminarea cursurilor.

Ei vor reveni la școală pe 3 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Următoarea vacanță va fi cea de iarnă, în perioada 20 decembrie – 8 ianuarie și marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare.

Butonul de panică este obligatoriu în toate saloanele din spitalele private și de stat.

Acesta trebuie să existe la patul fiecărui pacient și va fi folosit pentru a declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau al unor situații de pericol iminent.

De asemenea, devine obligatorie instalarea de camere video la Terapie Intensivă, la Primiri Urgențe și în saloanele pentru cardiacii critici.

Legea care prevede aceste măsuri a fost promulgată de șeful statului.

Persoanele de 17 ani vor putea obține permisul de conducere pentru autoturisme.

Condiția este ca acestea să fie însoțite de un șofer experimentat până la împlinirea majoratului.

Plenul Parlamentului European a aprobat marți această măsură, parte a unei reforme care include și bazele pentru implementarea unui permis de conducere digital european.

După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii, guvernele vor avea trei ani pentru a transpune norma și încă un an pentru a se pregăti pentru aplicarea ei.

Asigurarea RCA va fi obligatorie și pentru trotinetele și bicicletele electrice.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege care transpune prevederile unei Directive Europene.

Potrivit documentului, proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România încheie o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia.