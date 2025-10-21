Știri 21 octombrie 2025

Aceştia sunt: Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea, Sfinţii Părinţi Mărturisitori şi Mucenici Ioan şi Moise Măcinic.Sfântul Cuvios Visarion Sarai, originar din Bosnia, a călătorit prin Transilvania, propovăduind ortodoxia.A fost întemniţat în închisoarea din Kufstein, unde a murit.Sfântul Cuvios Sofronie a întemeiat un schit în satul natal, Cioara.Pentru râvna faţă de ortodoxie, a fost de două ori închis şi apoi eliberat.S-a mutat la Domnul, în Mănăstirea Argeşului.Sfântul Mucenic Oprea, ţăran din Săliştea Sibiului, și Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel au murit în temniţa din Kufstein pentru că au dus plângerile românilor la Viena.Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeş a luptat împotriva încercărilor habsburgilor de a impune unirea cu Roma.Închis în anul 1756, peste 24 de ani a murit tot în temniţa din Kufstein.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji zilele acestea la Catedrala arhiepiscopală.

Astfel, ierarhul nostru va săvârși, mâine, de la ora 6.30 și joi, de la ora 6.15, Sfânta Liturghie.

Tot joi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Sfințirea Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie.

De la ora 07:30, va fi săvârşită Sfânta Liturghie, de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi.

Apoi, va fi oficiată slujba de sfințire a picturii Catedralei, de către Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

După slujbă, credincioșii prezenți vor avea acces prin Sfântul Altar, inclusiv pe timpul nopții.

Aceştia se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare, pe 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie.

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar duminică, ziua va fi cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

Din anul 1997, România a adoptat trecerea la ora oficială de iarnă şi de vară în aceeaşi zi cu statele Uniunii Europene.

Astăzi au început lucrările de frezare a carosabilului pe bulevardul Tomis.

Este vorba despre tronsonul cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Soveja.

Lucrările se vor desfășura toată săptămâna, cu restricții totale ale traficului rutier, în intervalul orar 07.30-15.30.

Constănțenii care locuiesc sau tranzitează zona respectivă sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil.

Vaccinarea antigripală în farmacii ar putea fi disponibilă de la finalul acestei luni.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a precizat că după rezultatele bune ale proiectului pilot din sezonul trecut, autorităţile lucrează la extinderea posibilităţii de vaccinare în farmaciile acreditate.

Indiferent că este vorba despre răceală sau gripă, tratamentul trebuie urmat la indicația medicului, spun specialiștii.

Circulația rutieră pe Transfăgărășan și Transalpina a fost închisă.

Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a posibilelor riscuri cauzate de ninsori, viscol, căderi de stânci sau polei.

Sectoarele de drum închise sunt semnalizate corespunzător, iar decizia respectă normele în vigoare, precizează Compania de Drumuri.