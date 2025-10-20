Știri 20 octombrie 2025

Racla cu sfintele moaște a fost scoasă din catedrală și așezată în pridvor, alături de moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț Hozevitul.Până miercuri, 22 octombrie, pelerinajul va dura până la miezul nopții și va fi reluat la 7:00 dimineața.Patriarhia Română face apel ca familiile cu copii, persoanele vârstnice și cele care suferă de diverse afecțiuni să participe la pelerinaj în primele patru zile, pentru a evita perioada aglomerată din apropierea hramului.

Constănțenii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, vor rămâne fără apă caldă din 27 octombrie.

Măsura este luată pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a rețelei termice, dar și pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunțat societatea Termoficare Constanța.

În ceea ce privește începerea furnizării încălzirii pentru sezonul rece, societatea anticipează că vor fi îndeplinite condițiile în acest sens din data de 1 noiembrie.

Căsătoriile între minori, des întâlnite în rândul comunității rome, ar putea fi interzise.

Un proiect de lege prevede în aceste cazuri pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Sunt vizați și adulții care decid și mijlocesc astfel de situații, arată proiectul.

De exemplu, cei care participă la aceste nunți din postura de ospătari sau fotografi, vor răspunde penal.

Prețurile pentru anvelopele de iarnă sunt, în medie, cu 5 până la 8% mai mari față de anul trecut.

Motivul îl constituie scumpirea producției și a transportului.

Prețul mediu variază în funcție de marcă, tip și dimensiune.

Specialiștii recomandă montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7 grade Celsius, pentru a asigura o aderență mai bună și un consum mai redus de combustibil.

Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante, dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul.

Ministerul de Interne atrage atenția că realul și falsul se pot confunda ușor, iar principalele măsuri de protecție sunt verificarea surselor înainte de a distribui conținutul online.

De asemenea, este importantă observarea cu atenție a detaliilor care nu par naturale și urmărirea canalelor oficiale pentru informații sigure.

ANAF notifică instituţiile publice să-şi plătească datoriile.

Potrivit unui comunicat al Fiscului, este vorba despre aproape 583.000 de lei.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii viitoare, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Fiscul mai precizează că toate aceste organisme pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, dar neachitarea datoriilor va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea banilor.

Românii sunt printre cei mai risipitori cetăţeni ai Uniunii Europene.

Datele Eurostat arată că cea mai mare risipă alimentară se înregistrează în gospodăriile românilor şi echivalează cu toate pierderile cumulate din producţia, distribuţia şi vânzarea de alimente.

Țara noastră se află pe locul 5 în ceea ce privește mâncarea aruncată la gunoi, aproape la egalitate cu Portugalia.

O risipă mai mare se înregistrează doar în Cipru, Danemarca şi Grecia.

La polul opus, Ungaria, Slovenia şi Spania sunt statele în care se risipeşte cel mai puţin.