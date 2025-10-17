Știri 17 octombrie 2025

Cu acest prilej, de la ora 7.30, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie de hram la biserica „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din localitatea constănțeană Horia.Apoi, de la ora 15.30, va participa la conferința intitulată „Cu sfinții în temnițe”, susținută de către părintele Valerian Grecu, în vârstă de 96 de ani, supraviețuitor al temnițelor comuniste din România.Evenimentul este organizat de parohia Dobromir.Alături de IPS Teodosie și părintele Valerian Grecu sunt invitați: Arhimandrit Andrei Tudor, starețul mănăstirii Dervent și Ieromonah Dorotei, starețul mănăstirii „Sf. Ap. Filip” din apropierea localității Adamclisi.Tot mâine, de la ora 21.00, ierarhul nostru va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Astăzi este Ziua Internaţională pentru Eradicarea Săraciei.

Aceasta a fost marcată oficial de ONU și îşi propune să atragă atenţia lumii asupra necesităţii eradicării sărăciei, în special în ţările în curs de dezvoltare.

În prezent, 1 miliard de oameni din lume trăiesc în sărăcie extremă, adică cu mai puţin de 1.90 de dolari pe zi, şi mai mult de 800 de milioane îndură foamea şi malnutriţia.

Aproape 400 de milioane de copii din ţările în curs de dezvoltare trăiesc într-o sărăcie cruntă, în familii cu venit sub 2 dolari pe zi.

Aceasta este concluzia unui raport realizat de UNICEF şi Banca Mondială, care mai arată că jumătate dintre aceştia trăiesc în Africa sub-sahariană, iar o treime în Asia de Sud.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura mâine, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Un festival internațional de muzică clasică va avea loc din toamna anului viitor la Cazinoul din Constanța.

Pregătirile au început, sub coordonarea artistică a maestrului Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei din Viena.

Acesta a declarat că programul va cuprinde atât muzică clasică, cât și spectacole de musical și muzică mai cunoscută, prelucrată pentru orchestre sau formațiuni de valoare, accesibile tuturor categoriilor de public.

20% din plajele litoralului românesc vor fi publice, de vara viitoare.

Camera Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, proiectul de lege în acest sens.

Potrivit documentului, primăriile pot primi, în folosință gratuită, prin Hotărâre de Guvern, suprafețe de nisip care să devină plaje publice, unde activitățile comerciale nu vor fi posibile.

Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice pentru reducerea consumului de tutun.

De asemenea, este analizată și o posibilă interzicere a comercializării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri.

Un proiect de lege elaborat de Consiliul Uniunii Europene va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății din luna noiembrie.