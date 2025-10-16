Știri 16 octombrie 2025

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

Astăzi este Ziua Mondială a Alimentaţiei.

Aceasta a fost marcată de Adunarea Generală ONU, în anul 1980, deoarece s-a considerat că ‘alimentaţia este o nevoie fundamentală a omului şi o condiţie necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane’.

Evaluarea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei, realizată în anul 2011, a scos la iveală faptul că populaţia României are o alimentaţie preponderent nesănătoasă.

Conform specialiştilor, alimentaţia românilor se caracterizează printr-un aport mare de grăsimi şi proteine totale, un aport insuficient de carbohidraţi şi de fibre alimentare, dar şi de calciu, magneziu şi seleniu.

Totodată, dieta românilor conţine un consum dublu de sare faţă de valorile recomandate.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, principalele cauze de mortalitate în lume sunt legate de alimentaţia nesănătoasă, astfel că 14 milioane de decese sunt cauzate anual, la nivel global, de o alimentaţie incorectă şi dezechilibrată.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura sâmbătă, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Numărul infracţiunilor cibernetice a crescut în ultima perioadă.

Autorităţile atrag atenţia că pe platformele sociale, hackerii

se folosesc de imaginea unor persoane cunoscute şi cu ajutorul inteligenţei artificiale realizează videoclipuri falsificate prin care promit profituri rapide la investiţii modice.

Oamenii legii recomandă atenţie la promisiunile nerealiste.

Ministerul Sănătății reamintește că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți adulții din România, indiferent dacă sunt sau nu asigurați.

Astfel, persoanele cu vârste între 18 și 39 de ani pot beneficia anual de o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual, iar cei peste 40 de ani pot primi până la trei consultații pe an, pentru monitorizarea stării de sănătate.

De asemenea, persoanele aflate deja în evidenţa medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultaţii preventive pentru depistarea timpurie a altor afecţiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.

Sindicatele din educație cer explicații din partea ministerului de resort, cu privire la diminuările salariale înregistrate în luna septembrie.

Potrivit liderului Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ, Laviniu Lăcustă, luna trecută, profesorii au constatat reduceri ale veniturilor cu 50 și chiar 150 de lei, din cauza modului în care a fost calculat salariul de bază, la care se aplică sporul de suprasolicitare neuropsihică.

De cealaltă parte, Ministerul Educației susține că nu este vorba despre o diminuare a salariilor profesorilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică.